I samband med ”rättegången” får den 19-åriga kvinnan sitt privatliv och sina sjukjournaler utfläkta inför de tusentals människor som följer rättsprocessen via livesändningar på Facebook.

Kring långbord i en föreningslokal i Helsingborg sitter ett hundratal romska män i kostym. Längre ner i salen syns kvinnor och barn. En del av dem har rest hit från Stockholm. Andra från Malmö, Göteborg, Norge. De har kommit för att delta i en romani kris – en parallell romsk rättegång rörande ett ungt pars framtid.

Den 19-åriga kvinnan och den 21-årige mannen kallas fram till de äldre männens bord. De har varit gifta enligt romsk tradition i ungefär två månader, och nu vill 21-åringen skilja sig. Det är inget man gör bara så där. En skilsmässa kräver ofta en romani kris för att reda ut vad som är problemet och för att se om det inte går att lösa på ”fredlig väg” genom att paret återförenas. Men den unge mannen är bestämd. Han vill skiljas.

Sorlet i lokalen tystnar när en äldre man i blå kostym och ljus hatt förklarar ”rättegången” öppnad. Han är en välkänd person som haft ordet i otaliga romska rättegångar. Åhörarna lyssnar spänt medan den äldre mannen i hatt frågar ut ynglingen framför sig.

– Jag var med henne i två månader och under den tiden hade jag inte sex med henne.

Det viktigaste vi behöver veta är ifall flickan verkligen är så sjuk att hon inte kan ha en man. Vi behöver papper på det

Enligt den unge mannen var hans fru för sjuk för ett sexuellt fungerande samliv. Därför kan han inte leva med henne.

Kring borden med de äldre står yngre personer och filmar med sina mobiler. Rättegången livesänds på romani från en rad olika vinklar via Facebook där romer från hela världen kan följa den alternativa rättsprocessen i realtid.

– Det viktigaste vi behöver veta är ifall flickan verkligen är så sjuk att hon inte kan ha en man. Vi behöver papper på det, säger en av de äldre kring bordet.

Kvinnans privatliv hängdes ut vid romsk parallellrättegång.

Bilderna är från föreningslokalen strax efter att maskerade män tagit sig in och slagit sönder stolar och glasrutor.

Längre än så kommer de inte. Samtalen avbryts abrupt av en kraftig smäll då en fönsterruta in mot lokalen slås sönder. Kaos utbryter och gälla skrik hörs. Män och kvinnor rör sig i panik mellan borden. Ett flertal svartklädda, maskerade män beväpnade med golfklubbor och basebollträn har tagit sig in på verandan och nu går de fullständigt bärsärk på lokalens fönster. Smällar hörs när stolar och glas slås sönder. Sockerkakan och fruktbrödet som nyss stod prydligt uppdukat ligger nu utslängda huller om buller på golvet tillsammans med nedvälta läskflaskor, glaskross och Schweppes.

Folk flyr ut ur lokalen och samlas i oroliga klungor på gräsmattan utanför.

Vad var det egentligen som hände?

Poliserna som anländer till platsen möts av en samling på uppemot 250 personer, men lyckas ändå inte få någon klarhet kring vad det var som pågick inne i lokalen. En årlig konferens säger någon. Ett släktmöte säger en annan. En religiös dag, ett alla helgonsfirande, eller bara romer som ”samlats för att prata om olika saker”. Uppgifterna spretar åt olika håll.

Ingen på plats vill medge att de filmat. Och om det har filmats så har filmerna tyvärr inte gått att spara, sägs det.

I sin avrapportering skriver en av poliserna:

”Jag fick personligen en känsla av att många på platsen visste varför bråket hade startat och vilka som låg bakom det. Detta var dock inget som någon ville förmedla till polisen.”

Ordföranden i föreningen som hyrde ut lokalen är den enda som uppger för polisen att det var ”någon form av domstol” som skulle hållas där inne. Det hade mannen som ville hyra själv sagt till henne.

Hon utvecklar sitt svar över telefon:

– Jaja han sa det, men de har ju sina egna domstolar, det vet ju alla.

Vad tänkte du när du fick höra att de ville hyra lokalen för att ha en egen domstol?

– Jag reagerade inte på det så. Vad för slags domstol det är vet jag inte. Jag hakade inte upp mig på det. Vad skulle jag göra åt det?

En polisanmälan om skadestånd och olaga hot upprättas, men två månader efter händelsen har polisen fortfarande vare sig misstänkta eller gripna.

Förundersökningen läggs ned.

Någon timme efter kaoset i föreningslokalen samlas den unge mannen och hans familj på ett McDonald's inte långt därifrån. De tänker inte låta den avbrutna rättegången hindra dem från att dela sin bild av varför de inte längre vill ha flickan. Pappan sänder live från sin Facebook.

– Dela detta vidare så hela världen hör! Polen, Tyskland, Sverige ska höra.

Tittarna tickar in. 100, 130, 152…. Pappan låter minuterna gå. Han vill att en större publik ska ansluta innan familjen ger sin version. Vid 200 tittare låter han sig nöjas, och den unge mannen tar vid där han slutade.

Han berättar bland annat att flickans sjukdom påverkat deras sexliv negativt. Att hon aldrig orkade, att hon alltid hade ont.

Familjen känner sig lurad. De anser inte att flickans familj har varit tydliga med att hon har en sjukdom och tar mediciner. De borde ha sagt något.

En skilsmässa kräver ofta en romani kris för att reda ut vad som är problemet och för att se om det inte går att lösa på "fredlig väg" genom att paret återförenas.

Den unge mannens mamma, en blonderad kvinna med bestämd röst, lägger sin hand på en Bibel och svär på Gud att hon aldrig fått höra att flickan var annat än ”frisk och stark”. Den korta tid paret varit gifta har flickan, så som traditionen bjuder, bott med sin man hemma hos sina svärföräldrar. När medicinerna uppdagades packade svärföräldrarna ner dem i en påse och bokade in ett besök hos en specialistläkare.

Vi kommer lägga ut allt på Facebook

Med armarna i kors lutar mamman sig fram mot mobilkameran och radar upp allt hon menar sig ha fått förklarat om svärdotterns sjukdom från specialistläkaren.

I närmare en halvtimme fläker familjen ut intima detaljer om sin svärdotters påstådda sjukdomstillstånd inför tusentals tittare. Men det räcker inte. För att övertyga världen om hur sjuk hon är har de också förberett sig med läkarintyg och bildbevis.

– Visa hennes tabletter, vi har allt här. Vi kommer lägga ut allt på Facebook.

Kameran zoomar in på en burk med flickans namn och personnummer.

– Kolla hennes namn står här! Här är de andra medicinerna som hon ska bli stark av, för hon är väldigt svag, säger mamman.

Men bland åhörarna i kommentarsfältet är många upprörda. Någon påpekar att man kan leva ett helt normalt liv med den här sjukdomen. Andra:

”Helt otroligt… Hur kan man ens berätta sånt”

”Ni borde skämmas”

”Vilka sjuka människor. Hur kan man skända någon sådär. Vad angår flickans medicin oss???”

Kort därpå meddelas domen. De äldre har samlats på en pizzeria för att livesända sitt beslut, och de visar sig föga imponerade av den unge mannens familj och deras försvar. Dessutom: Efter kalabaliken i föreningslokalen hade de tydligt sagt åt alla att invänta rättegångens fortsättning. Men den unge mannen och hans familj hade redan lämnat platsen och börjat ”bombardera världen med tjejens mediciner och hur sjuk hon är”.

Mannen i hatt förklarar:

– De letade bara efter en anledning att kunna avsäga sig ansvaret för flickan. De hade ingen grund för varför de inte ville ha tillbaka henne. Alla här har förstått att de kom med lögner. Det är inte bara jag som kommit fram till det. Alla här är ense.

En annan av de äldre berättar att de frågat ut den berörda tjejen och bett henne att under svuren ed säga sanningen. Stämde det, som hennes man hade sagt, att de aldrig hade haft sex under de två månader de varit gifta? Flickan hade svarat nej och hon hade gjort det under ed. Hon hade till och med gått med på att gå till läkaren och göra en ”oskuldskontroll”.

En stund efter kaoset i föreningslokalen hade dessutom, berättar en av de äldre, flickans mamma kommit fram. Med sig hade hon haft vittnen som intygade att det funnits blod på lakanet efter parets första natt tillsammans.

Hummande och nickande kring bordet.

De äldre beslutar att döma pojkens familj till 200 000 kronor i skadestånd.

– De tog den här flickan och nu har de lämnat tillbaka henne. Hon ville ha tillbaka sitt liv, men de tog inte emot henne. Det blir 150 000 kronor för hennes oskuld, och så 50 000 kronor i kostnad för rättegången. Det var allt.

Flera av männen stämmer in i applåder när domen är avkunnad. Någon inflikar att pojken alltid har möjlighet att överklaga domen om det ”kommer fram nya grejer”, men:

– Lycka till att hitta någon som vill göra den överklagan för vi har dömt rättvist.

Men för flickan och hennes familj är det inte över. De har accepterat domslutet, men de tycker inte att hela sanningen har kommit fram. Nu vill de återupprätta den unga kvinnans rykte genom att berätta hur det verkligen är, och det gör de genom egen livesändning på Facebook.

– Jag vänder mig mot världen, mot Ungern, Slovakien, Amerika, Sverige, alla platser där romer finns...

Den äldre släktingen som inleder sitter nedsjunken i en sammetsfåtölj på ett fik. Han ser bekymrad ut. En sorgsen rynka dröjer sig kvar mellan ögonbrynen medan han talar till världen genom mobilkameran.

Vi pratar om en oskuldsfull flicka som de tog och sen kastade

– Det gör ont i mitt hjärta och det borde göra ont i allas hjärtan, vad de sagt om den här flickan. Vilka rykten och lögner de gått och spridit.

– Även om de inte ville ha henne som svärdotter, och även om han inte ville leva med henne, så borde de ha tänkt efter med hjärtat och tänkt på att hon kommer behöva gifta sig efteråt med någon annan. Vi pratar om en oskuldsfull flicka som de tog och sen kastade. Och de sa även på rättegången att de inte ville ha henne tillbaka. Det här är min släkting, men i morgon kan det vara din dotter eller ditt barnbarn.

Återigen plockas det fram läkarintyg, återigen har det svurits ed på att dokumenten kommer från ett riktigt, svenskt sjukhus där ”hela flickans liv finns i journalerna”. Familjen är mån om att visa att hon inte alls är så sjuk som den andra familjen påstår. De läser innantill. Först på svenska och sedan på romani.

På en stol i bakgrunden någon meter därifrån sitter den unga kvinnan allt kommit att handla om. Hon säger ingenting.

För att vara huvudpersonen i dramat är hon märkligt osynlig. Mamman och äldre släktingar sköter hennes försvar. Hon har inte berättat sin version offentligt, inte medverkat i några livesändningar.

Det är henne ”rättegången” kretsat kring. Hennes hälsa. Hennes oskuld. Hennes journaler. Men hon säger ingenting.

Tittarna tickar in. Kommentarerna blir fler.

På fiket har talarturen kommit till flickans mamma. Hon vill tydliggöra för världen vad hon inför överlämnandet av sin dotter sa till pojkens mamma:

– Min dotter är inte sjuk, hon mår bra och är frisk. Min dotter har lärt sig att städa och laga mat efter mig och hur jag gillar det. Om min dotter kommer hem till dig så får du lära henne att städa och laga mat på det sättet du själv gillar att ha det. Och du kan även försöka fixa ett jobb till henne, för det är ju inte bara pojken som ska jobba.

Hon är upprörd. Hytter med pekfingret in mot mobilkameran och riktar sig nu specifikt mot kvinnan som nyligen var hennes dotters svärmor.

– Min dotter var aldrig för trött för att stiga upp ur sängen eller vad det var ni påstod. Hon gjorde allt hemma hos mig! Hon städade, tvättade, lagade mat. Vi hade aldrig några som helst problem med denna flicka.

Romani kris som tradition Romer har funnits i Sverige i över 500 år, och i dag uppskattar man att det finns mellan 50.000 och 100.000 romer med omkring 20 talade dialekter över hela landet. Sedan millennieskiftet har romerna status som nationell minoritet i Sverige, med särskilda rättigheter gällande språk och kultur. En del romska grupper praktiserar romani kris. Kris betyder domstol eller lag på romani. Under en kris, eller krísi som man säger inom vissa grupper, talas endast romani. Hela processen sker muntligt. Domarna som kallas till en kris är uteslutande män, vanligtvis äldre, respekterade auktoriteter. Hur många de är kan variera från fall till fall. En kris kan hållas på vilken plats som helst som för ändamålet anses lämplig: till exempel på ett kontor, i en hyrd lokal eller utomhus. Det vanligaste straffet vid ett domslut är böter, men det kan också bli tillfällig eller permanent uteslutning. Domsluten baseras inte på skrivna lagar utan på traditioner och resonemang. Målet med romani kris är att skapa försoning mellan parterna och avslöja källan till problemen som uppstått. Hur stor del av den romska befolkningen i Sverige eller i Skandinavien generellt som praktiserar kris är okänt. Litteraturen och forskningen på området är så gott som obefintlig. Källor: Elena Marushiakova och Vesselin Popov (2009) Ida Nafstad (2016) Visa mer

Den unga kvinnan kallas fram. Hon har vita gympaskor, utsläppt hår, kjol och ett stort kors runt halsen. Hon ler lite generat. Skrattar och vet inte riktigt vad hon ska göra av händerna, knyter dem och låter dem sedan hänga.

– Nu ser hela världen dig, och jag vet att hela världen kommer vara på vår sida, säger en av de äldre männen.

Och han verkar få rätt.

I kommentarsfälten och i de romska Facebookgrupperna är det många som uttrycker sitt stöd för flickan. Ett par berättar att de själva har samma sjukdom och att den inte orsakar dem några besvär. Andra ironiserar.

En tjej skriver:

”Jag har migrän väldigt ofta och KRONISK njursten, men det skrev jag inte i mitt CV när jag gifte mig med min man. Kommer jag råka illa ut nu?”

En tjej svarar:

”Jag har magsår. Kommer min man lämna mig nu?”

En månad efter rättegången livesänder den unge mannens pappa från hemmets julpyntade vardagsrum. Buntar med kontanter ligger uppradade på bordet framför honom. I bakgrunden gnistrar en stor gran dekorerad med rosetter, silverkulor och diverse glitter. 150 000 kronor i cash ska snart överlämnas till den 19-åriga flickans pappa.

Händelserna i Helsingborg är inte längre någon sak för polisen. Utåt sett var det fortfarande bara en grupp människor som ordnade ett möte i en föreningslokal en mulen lördag. För de hundratals personer som befann sig i lokalen var det en rättegång som avbröts och ett skadestånd som skulle betalas. Inte för några sönderslagna fönster, utan för en flickas oskuld.

***

Kvällsposten har före publiceringen varit i kontakt med de båda berörda familjerna. Den unga kvinnan och hennes familj har inte velat kommentera händelserna ytterligare.

Inte den 21-årige mannens föräldrar heller.

Mannen som ville skiljas säger själv att de försökte lösa situationen privat, men att det inte gick och att det därför blev en rättegång, en romani kris.

– Vi pratade privat med hennes pappa och jag sa att jag vill inte leva med din dotter för hon har ljugit till mig. Men de fortsatte ljuga om att hennes hälsa var bra.

Han vill inte kommentera rättegången och dess utfall.

– Jag respekterar mina äldre, oavsett om de har rätt eller fel.

Angående de kulturella oskuldsnormerna säger han att ”det är så det är”, att ”män och kvinnor kan inte göra vad som helst i vår kultur”.

Han tror att normerna kommer ändras tids nog, någon gång i framtiden.

– Men jag vill inte kritisera de normerna, för jag har ingen talan till det, säger han.

Romani kris – tidigare avslöjanden

Kvällsposten har i en rad tidigare granskningar kunnat berätta om romani kris, ett parallellt rättssystem som en del romska grupper använder för att lösa konflikter och brottslighet romer emellan.

Våren 2021 häktades en man för grov våldtäkt mot barn. Det var hans 13-åriga styvdotter som uppgav att hon hade blivit våldtagen. I Kvällspostens granskning framkom det att mannen rentvåddes i en romani kris. I juli 2021 dömdes han av tingsrätten till fyra års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Hovrätten fastställde därefter tingsrättens dom.

En av männen som höll i den parallella rättegång där mannen fick svära ed på att han var oskyldig heter Stefan Wydow och var vid tillfället vice ordförande i Malmö stads romska råd.

Samtidigt var hans bror Marian Wydow kommunalt anställd för att jobba med romsk inkludering på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Kvällspostens har kunnat avslöja att bröderna upprepade gånger använt kommunens lokaler för att behandla romani kris-fall och diskutera utomrättsliga straff.

Stefan Wydow. Foto: JENS CHRISTIAN

Vi har också kunnat berätta att Stefan Wydow använt sin förtroenderoll i kommunen för att kalla till vad mottagare uppfattade som en romsk rättegång. Frida Trollmyr (S), kommunalråd samt ordförande i Malmö stads romska råd, uppgav att uppgifterna var nya för henne.

Några dagar senare kunde Kvällsposten avslöja att hon långt tidigare larmats om hedersförtryck, korruption och en romsk rättegång relaterat till den kommunala verksamheten.

– Vad ska jag göra, lägga ner verksamheten? Då begår jag politiskt självmord, sa Frida Trollmyr till den romske mannen som larmade, i en dold inspelning.

Granskningen väckte massiva reaktioner och ledde till att statsminister Stefan Löfven konfronterades i riksdagen med Kvällspostens avslöjanden. Flera partier krävde Frida Trollmyrs avgång, och kritiken var hård även internt.

Frida Trollmyr (S). Foto: PRESSBILD

Socialdemokraterna i Malmö hade dock fortsatt förtroende för sitt kommunalråd.

Till följd av Kvällspostens granskning tillsatte Malmö stad en extern utredning som bekräftade uppgifterna om att kommunens lokaler använts för att behandla parallella rättsskipningar.

Granskningen ledde till att bröderna Wydow fick lämna sina anställningar och poster knutna till regeringen och Malmö stad. Ansvarig chef på Kulturförvaltningen lovade samtidigt att ”se över hela verksamhetens uppdrag och organisation”.

Avslöjandena gav också ringar på vattnet, och fick Helsingborgs kommun att undersöka om något liknande inträffat där.

Jenny Strindlöv är undersökande reporter på Kvällsposten och ingår i Expressens prisbelönta grävgrupp.

Hon har de senaste åren publicerat en rad mycket uppmärksammade avslöjanden, bland annat vad som händer bakom stängda dörrar när det romska parallella rättssystemet ”romani kris” praktiseras.

Jenny Strindlöv har tidigare arbetat bland annat på SVT och uppmärksammades för sin infiltration av högerextrema miljöer för Uppdrag granskning. Hon tilldelades 2020 ELSA-priset av Svenska kommittén mot antisemitism.