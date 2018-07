Runt om i landet gläds semesterfirare över sommarens extrema värme.

Men för bönderna i landet har värmen och torkan i stället lett till en kris.

– Vi behöver regn nu för att få en tredje skörd. Annars är det katastrof. Fodret och halm tar slut, säger Christer Danielsson.

Han driver gården Larsbo utanför Tomelilla där han har cirka 1000 djur. Christer säger att det går åt mellan 20 och 25 ton foder om dagen på gården.

Maj månad var den torraste på 200 år. Sedan dess har värmen stannat. Var fjärde kommun har bevattningsförbud.

Förra årets torka förvärrar situationen ytterligare.

Mjölkbonden Hanna Karlsson, 42, vittnar även hon om sönderbrända gräsmattor och brist på foder. På gården i Östrebogård utanför Löttorp, på Öland, har man nu fått ge vinterfoder till djuren.

– Det finns ju knappt inget gräs ute nu. Nu fodrar vi ju med det djuret som vi skulle ha då. Om det inte kommer något regn blir det riktigt stora problemet längre fram, säger Hanna Karlsson.

Torkan drabbar bönderna hårt Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Slaktas i förtid

Bönders grödor torkar bort och djurens foder räcker då inte till. Flera djur kan nu behöva slaktas i förtid. En ökad slakt kan då leda till lägre köttpriser i butikerna.

Men det är på längre sikt inte bra för konsumenterna.

– Det ser inte ljust ut. Slakterierna sitter på lager och vill sänka priserna för oss. Konsumenterna vinner inte på att vi har dåliga år, absolut inte på sikt, säger Christer Danielsson.

Christer hoppas nu att konsumenter i landet köper mer svenskt kött för att underlätta för honom och alla andra bönder.

– Hoppas att vi får sälja mer kött. Hoppas också att det köps mer svenskt kött så trycket inte blir så stort och inte behöver göra oss av med fler snabbt. Det hjälper producenterna, säger Christer Danielsson.

Miljardförlust

Spannmål- och foderbristen riskerar nu att bli en mycket dyr smäll för landets bönder.

Enligt LRF kan torkan leda till förlust på flera miljarder. Foderbristen påverkar bönder av samtliga kategorier: mjölk-, kött- och spannmålsproducenter.

I en TT-intervju jämför Lennart Nilsson, ledarmot i LRFs riksförbundsstyrelse, situationen med torkan 1992. Då resulterade torkan i en förlust på tre miljarder kronor.

– På den tiden fanns också ett skyddsnät för bonden i form av statligt skördeskadeskydd. Situationen kan bli värre än 1992. Fortsätter det så här finns risk för prisökningar i butik nästa år, säger Lennart Nilsson.

För Christer och hans gård har torkan lett till att bland annat foder och halm börjat ta slut. Skulle han behöva slakta fler djur kan det bli tufft framöver för gården.

– Slaktar vi för tidigt så blir det dåligt djur. Slaktar vi nu och får dålig produktion så kan vi få svårt att komma tillbaka. Det är en långsiktig produktion.

Torkan är den värsta på flera år. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Värme till september

Enligt det danska väder institutet, DMI, väntas värmen hålla i sig till september.

– Vi har nog aldrig haft det så torrt, vad jag kan minnas. Jag har inte sett så här torra förhållanden tidigare, säger Klaus Larsen, meteorolog på DMI.

Meteorologen Tora Thomasdottir på StormGeo säger även hon att värmen håller i sig ett bra tag.

– Det blir ingen stor väderförändring, det är högsommarvärme som gäller, säger Tora Thomasdottir.

– Det finns liksom inget slut på det.

Skulle det komma regn innan dess, skulle det betyda att Christer kan få en ny skörd.

– Hoppas på regn denna månad. Men vi måste få 100-150 millimeter under en period, inte under en timme. Då kan vi få en till skörd. Men vi måste få det nu. Annars är det för sent, säger han.

– Jag har varit med länge. Visst har vi haft torrt tidigare, men vi har alltid lyckats få ett par skördar. Men tror knappt det varit som nu.

I norra Sverige har torkan inte slagit till lika hårt. LRF uppmanar nu bönder där att skörda allt som går för att ett eventuellt överskott sedan ska kunna delas ut till gårdar som saknar foder.

– Allt foder som finns kommer att behövas, med tanke på hur läget är i södra Sverige, säger Lotta Folkesson LRF Västerbottens ordförande.