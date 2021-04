Extremt allvarligt läge för sjukvården i Kalmar

Under de knappt fyra första månaderna i år har nästan lika många människor avlidit i covid-19 i Kalmar län som under hela förra året – 65 personer i år mot 68 under hela 2020.

Det är inte längre i första hand de allra äldsta som drabbas. Av tio avlidna under april månad var sju personer under 80 år.

Situationen på sjukhusen beskrivs som pressad. I den gångna helgen måste en patient som behövde intensivvård skickas över till en annan region.

På den hårt belastade intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar vårdas nästan alla covidpatienter i respirator.

Lika illa på iva som i vintras

– Vi vårdar lika många patienter på iva nu som när det var som värst i vintras. Med tanke på smittspridningen förväntar vi oss en ytterligare ökning av antalet den närmaste tiden, säger chefen Sibylle Loo.

Ansvariga för sjukvården i Region Kalmar län vädjar nu till alla att följa rekommendationerna för att försöka få stopp på den ökande smittspridningen.

– Enda sättet är att alla följer rekommendationerna, även de som är vaccinerade. Det är inte läge för någon att leta kryphål i den situation vi har i Kalmar län just nu, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

– Alla har ett egenansvar i detta extrema läge.

Hon uppmanar folk att hålla ut under de kommande veckorna.

Valborgsfirande kan drabbas

– Umgås bara i en mindre krets och undvik att ingå i flera olika grupper. Begränsa nya nära kontakter och håll avstånd, säger Lisa Labbé Sandelin.

– Jobba hemma om du har möjlighet och stanna hemma vid minsta symtom. Om alla höll sig till det skulle inte bara smittspridningen avta utan också onödigt lidande och dödsfall undvikas.

Vid en presskonferens på torsdagen meddelade regionledningen att den förberedde ytterligare skärpta regionala rekommendationer för länet, rapporterar SVT Nyheter Småland.

Bland annat kan Valborgsfirandet komma att omgärdas av nya, starkare restriktioner.

– Vi kommer troligen att presentera ytterligare skärpta regionala rekommendationer för länet, men de kommer framför allt att handla om individens ansvar, säger Lisa Labbé Sandelin till SVT.

