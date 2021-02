I Danmark ropas det högt om att lätta på restriktionerna och öppna upp landet igen.

Precis innan jul stängdes stora delar av landet ner. Sedan dess har skolor och universitet bedrivit digital undervisning samtidigt som allt från shoppingcenter till restauranger har varit stängda. På danska gator är det i stort sett bara apotek och livsmedelsbutiker som får lov att hålla öppet som vanligt just nu.

Smittspridningen har under de senaste veckorna legat stabilt i landet. Under de senaste 14 dagarna har 5 956 nya fall konstaterats vilket motsvarar 102 per 100 000 invånare. Motsvarade för Sverige är 423 per 100 000 invånare.

Men den danska regeringen, med Mette Frederiksen i spetsen, har valt att vara försiktig. Hotet från de muterade virusvarianterna tas på stort allvar.

– Jag tror att mars, och troligen även april, kommer att testa vår tålmodighet, säger Mette Frederiksen i ett uttalande på Facebook.

Det finns inte utrymme för en fullständig återöppning, menar Mette Frederiksen. Foto: LISELOTTE SABROE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Köpcentrum fortsatt stängda

För att genomföra en så kontrollerad återöppning som möjligt har regeringen gett en expertgrupp i uppdrag att räkna ut vilka restriktioner som kan lättas, när de kan lättas, var de kan lättas och med hur mycket.

Nu har expertgruppen kommit med sitt förslag till regeringen och de som hade hoppats på en full återöppning blir säkert besvikna.

Vissa butiker kommer kunna öppnar, men inte köpcentrum. Det är inte tal om att öppna krogar, barer och kaféer.

– Smittspridningen är lägre men det är ändå experternas entydiga värdering att det inte finns utrymme för en fullständig återöppning, säger Mette Frederiksen.

Under onsdagen kommer Mette Frederiksen meddela vad som kommer gälla från och med den 1 mars. Restriktionerna kommer att lättas, men samtidigt håller regeringen andan.

– När vi fasar ut restriktioner så tar vi en kalkylerad risk, säger Mette Frederiksen.

Expertgrupens förslag Här är expertgruppens plan för återöppning: HELA LANDET • Butiker och varuhus inom detaljhandeln, som är maximalt 5000 kvadratmeter stora öppnas igen, men med skärpta krav på antalet kunder per kvadratmeter. Återöppningen gäller inte butiker inne i köpcentrum, de hålls fortsatt stängda. • Kulturinstitutioner som har sin verksamhet utomhus öppnas, men bara om deltagarna kan uppvisa ett negativt corona-test. • För organiserad utomhusaktivitet höjs taket för antalet personer som kan samlas från 5 till 20. VISSA KOMMUNER I 19 kommuner på västra och norra Jylland ser smittläget så gynnsamt ut att där rekommenderar expertgruppen att man dessutom ska kunna välkomna tillbaka avgångselever till skolorna, i alla fall varannan vecka och under förutsättning att eleverna testas två gånger i veckan. BORNHOLM Här öppnas alla utbildningar upp. Från grundskola upp till högskola. Serviceyrken som till exempel frisörer öppnas också, men med krav på munskydd. Samlingsförbudet höjs från fem till tio personer. Men det följer också med en mängd krav, alla på ön ska testas en gång i veckan, skolelever två gånger i veckan och alla som vill ta sig till eller från ön måste visa upp ett negativt test. Visa mer

