Nyheten slog ner som en bomb när grevinnan Alexandra förra hösten plötsligt steg fram som popsångerska. Hon släppte singeln ”Wash me away” och uppträdde inför flera tusen på Malmö arenas scen.

Men den nya karriären tog slut lika snabbt som den startade. Ekstrabladets kritiker, Thomas Treo, skrev att Alexandra ”vanligtvis framstår som en kvinna som klarar sig själv” men att hon ”låter hjälplös framför en mikrofon”.

Och på Spotify gjorde låten inget större avtryck trots all uppmärksamhet i medierna. Inte någon gång har den tagit sig in på listan över de 200 mest spelade låtarna i Danmark.

Grevinnan Alexandra på scen igen. Foto: Instagram/Star of life Grevinnan Alexandra tillsammans med sina söner prins Nikolai och prins Felix efter att hon uppträtt på Malmö arenas scen. Foto: JENS CHRISTIAN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Exklusiv välgörenhetsgala

Grevinnan Alexandra verkade dock ta den uteblivna succén med ro.

– Jag vill understryka att jag är amatör, så slappna av. Jag är inte professionell och jag har inte tänkt mig ett liv på de stora scenerna, har hon tidigare sagt till BT.

Och sen blev det tyst om ex-prinsessans popkarriär. Fram tills nu.

I förra veckan stod hon plötsligt på scen igen. Men nu hade hon bytt ut Malmö mot London – och i stället för Malmö arena var det på en exklusiv välgörenhetsmiddag.

Gästerna hade smoking och långklänning bland de runda borden satt Dan Olofsson och Percy Barnevik. Galan var ett samarbete mellan de två svenska miljardärernas välgörenhetsorganisationer ”Star of life” och ”Hand in hand”.

Har gått in med 600 miljoner

”Stars of life” startades av Malmömiljardären Olofsson och hans hustru Christin 2005 och alla pengar som samlas in går till att förhindra spridningen av hiv och aids bland unga människor i södra Afrika. Alexandra har tagit på sig uppgiften att bli ambassadör för organisationen.

Före detta ABB-chefen Percy Barnevik började arbeta med ”Hand in Hand” i början av 2000-talet – och leder i dag verksamheten. Han har totalt gått in med 600 miljoner. ”Hand in hand” hjälper bland annat kastlösa kvinnor i Indien och fattiga i Sydafrika och Afghanistan med att starta egna företag.

– De här små företagen överlever när de väl startat. Även utan oss. Det är verklig hållbarhet, har han tidigare sagt.

Tillsammans med det svenska bandet ”Triple & Touch” framförde grevinnan Alexandra ”Wash me away” och arrangörerna var mycket nöjda efteråt.

”Stort tack till alla våra gäster som gjorde att Star for life glänste lite extra i går kväll”, skriver organisationen på Instagram.

LÄS MER: Grevinnan Alexandras plan för nya livet utan miljonerna