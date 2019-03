Ex-prinsessans besvikelse – efter floppen på Spotify

Grevinnan Alexandra, 54, tog stora personliga kliv under 2018 och debuterade som författare, föreläsare – och popsångerska!

Nyheten slog ner som en bomb när beskedet kom under hösten.

– Jag är i ett skede av mitt liv där jag har lust att testa gränser och utmana mig själv, sa Alexandra i ett pressmeddelande.

”Wash me away” heter låten som lades ut på Spotify den 2 november, och släppet var ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Star for life. Överskottet ska gå till organisationens skolprogram i Sydafrika. Star for life är grundat av Malmömiljardären Dan Olofsson.

Ex-prinsessan Alexandra tillsammans med kungen av Malmö arena, Percy Nilsson. Det var när Percy fyllde 75 som Alexandra framförde "Wash me away" i arenan. Foto: JENS CHRISTIAN Efter framförandet i Malmö arena firade ex-prinsessan Alexandra tillsammans med sina söner prins Nikolai och prins Felix. Foto: JENS CHRISTIAN

Scendebut i Malmö arena

Nya karriären var inget som skrämde ex-prinsessan.

– Jag har alltid tyckt om att sjunga, och jag har under lång tid kunnat tänka mig att testa mina färdigheter, sa grevinnan Alexandra då.

Som plats för sin debut på scen valde ex-prinsessan Malmö.

När Percy Nilsson fyllde 75 och hans skapelse Malmö arena fyllde 10 år fick Alexandra framföra ”Wash me away” inför 1200 specialinbjudna gäster.

– Vi satt med tårar i ögonen. Vi tycker helt enkelt att Alexandra gjorde det helt fantastiskt, sa ex-prinsessans privatsekreterare Helle Von Wildenrath Løvgreen till BT efter konserten.

Grevinnan Alexandra tillsammans med sina söner Nikolai och Felix och barnens pappa prins Joachim som hon skilde sig från 2005. Foto: STEFAN LINDBLOM / STELLA PICTURES Foto: THOMAS BORBERG / AP TT NYHETSBYRÅN

Sågades av recensenter

Men ”Wash me away” blev ingen succé. Ekstrabladets kritiker, Thomas Treo, skrev att Alexandra ”vanligtvis framstår som en kvinna som klarar sig själv” men att hon ”låter hjälplös framför en mikrofon”.

Och på Spotify gjorde låten inget större avtryck trots all uppmärksamhet i medierna. Inte någon gång har den tagit sig in på listan över de 200 mest spelade låtarna i Danmark.

På 4,5 månader har låten spelats knappt 75 000 gånger på Spotify, det kan låta mycket men jämfört med den stora danska artisten Lukas Graham vars största hit har spelats är 945 miljoner gånger är det så klart en blygsam siffra.

Ex-prinsessan vill understryka att hon är amatör. Foto: KASPAR WENSTRUP / MEGA/IBL Grevinnan Alexandra är inte rädd för att testa nya saker, i januari vinterbadade hon med hundratals andra på Skagen. Foto: KASPAR WENSTRUP / MEGA/IBL

Inte många ören

Hur går det då med välgörenhetspengarna till Star for Life? Jo, det finns risk att det inte blir några stora summor.

Den danska tidningen Ekstrabladet har pratat med Mikael Hjøris som är facklig rådgivare på danska musikerförbundet.

– Vi brukar ha som tumregel att man får tre öre per stream på Spotify. De örena ska fördelas mellan kompositören, skivbolaget och artisten.

”Wash me away” har enligt den uträkningen spelat in 2220 danska kronor på sina 75 000 sidvisningar, det motsvarar 3 000 svenska kronor.

Grevinnan Alexandra verkar ta den uteblivna succén med ro.

– Jag vill understryka att jag är amatör, så slappna av. Jag är inte professionell och jag har inte tänkt mig ett liv på de stora scenerna, har hon tidigare sagt till BT.