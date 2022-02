Eva Rydbergs känslostorm av Lisa Nilssons varma ord

Eva Rydberg gjorde stor succé under melodifestivalens andra deltävling som sidekick till programledaren Oscar Zia – och med fjolårets bidrag ”Rena rama ding dong” i ny tappning tillsammans med Ewa Roos. Hyllningarna strömmade in via sociala medier.

En av alla som ville hylla Eva Rydberg var artisten Lisa Nilsson. I en kommentar på Evas Facebooksida skriver hon:

Kära underbara legendariska Eva ❣️

Det är så inspirerande att få se dig ges utrymme och se döttrarnas miner när ditt artistiska kulturella CV radades upp. Det var befriande i en tid av kvinnokamp, åldersrasism, och underminering av kulturarbetare. Du står för så mycket när du står - eller förlåt -DANSAR där! Charm, vitalitet, kompetens, sexyness, erfarenhet, flicka, kvinna och scenkonstnär på en gång.

Tacksam att jag växte upp med dig som förebild, och såg dig och Lasse Kühler på bild varenda dag i showskolan.

Du, Bette Midler, Shirly McLane m fl.. Fantastiska kvinnor att inspireras av : friheten du stod för - och fortfarande står för - när man får vara både snygg och ful, elegant och tokig, proffsig och busig, primadonna och clown, dansare och chef, glittrig och grå, ung och gammal.. Och alltid med välvilja och integritet.

Tack 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Eva Rydberg: ”My God”

Inlägget hade på fredagen gillats av nära tusen personer.

När Kvällsposten läser upp hyllningen för Eva Rydberg – som inte hade sett den – blir hon alldeles rörd.

– Åh, tack snälla Lisa. My God.

– Jag är helt förstummad. Det här var en chock.

Efter en liten stunds tystnad fortsätter hon.

– Det var jättefint. Hon får med så mycket. Hur kan jag få detta? Hon är en sådan duktig artist, vad hon står för, intelligensen, denna röst.

– Det är så kärt bara att göra det, det betyder så mycket. Jag är också mycket för att berömma människor. Det är viktigt.

Har alla hyllningar överraskat dig?

– Jag hade aldrig väntat mig det. Jag har bara gjort mitt jobb. Att glädja människor, det är det viktigaste. Det är det jag är till för den här gången.

Hyllar Oscar Zia

Samtidigt vill hon själv hylla hela teamet som stod bakom helgens succé. Hon säger att hon älskar Oscar Zia och att han är ”så skön”.

– Och alla dansare. Vi bara älskar varandra. Det är ett så fantastiskt team bakom, allt med med kostymer, musik, bra text, koreografi och ljus och ljud. Det är härligt att vara i en sådan grupp.

Se mer: Det är svårt att sluta tänka på Eva Rydberg