Eva Melander: ”Folk har gått till jobbet sjuka”

Budskapet var tydligt på Region Skånes pressträff på onsdagsförmiddagen. Coronaläget är allvarligt i Skåne. Smittan fortsätter öka i åldersgruppen 10-60, andelen positiva i testningen har gått upp till 25 procent och över 400 vårdas nu på sjukhus.

Detta trots en lång tid av skärpta råd i Skåne. Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, vill inte säga att skåningarna har misskött sig, men hon konstaterar att det finns förbättringsmöjlighet.

– Det är många som följer råden, men vi får från olika håll indikationer på att det till exempel vistas mer folk än vad det borde vara i olika miljöer. Vi har till exempel även fått rapporter om att folk har gått till jobbet sjuka, inte hållit avstånd och så vidare.

”Har en allvarlig situation”

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Skåne har dock valt att gå ytterligare ett steg längre med extra anpassningar utöver de nationella råden.

Bland annat betonar man att skåningar inte ska besöka köpcentrum eller affärer om man inte måste, att man inte bör vara mer än åtta personer när man idrottar och bara åka kollektivt om man måste.

– Jag tror att man nationellt menar ungefär samma men när de exempelvis säger att man ska undvika trängsel i affärer och köpcentrum så vill vi säga att man ska undvika affärer överhuvudtaget om man inte måste handla något.

Ska ert val att förtydliga och skärpa råden uppfattas som kritik mot Folkhälsomyndigheten – i meningen att de nationella råden är för luddiga eller svaga?

– Nej, jag tycker de allmänna råden har blivit mycket tydligare nu. Vi har valt att lägga till vissa skärpningar eller valt att formulera oss lite annorlunda så att råden mer liknar det vi uttryckte i de lokala råden vi hade innan.

– Vi har en allvarlig situation i Skåne.

”Saknar verktyg för att stänga”

Precis som i Skåne så är läget allvarligt i Danmark. Grannlandet har enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University, lika mycket genomsnittlig smitta per en miljon invånare nu som Sverige hade för en vecka sedan.

För att stoppa smittspridningen har Danmark stängt ner landet från i dag, onsdag.

I Sverige och i synnerhet i regionen finns det inte så många ytterligare verktyg att ta till just nu utan en pandemilag på bordet.

– Det vi i regionen kan jobba ytterligare med är kommunikation – riktad. Nå ut till olika grupperingar för att försöka påverka olika beteenden ännu mer. Försöka påverka tempot i provtagning och smittspårning ännu mer, så att kedjan från symtom till provtagning till svar till smittspårning blir ännu snabbare, berättar Eva Melander.

– Sverige saknar verktyg för att stänga exempelvis verksamheter eller kollektivtrafik.

Regeringen har remitterat ett utkast på en tillfällig pandemilag som föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

– Det skulle ge en möjlighet för regeringen och nationella myndigheter att kunna ta ett steg till och skulle nog kunna vara av värde om smittläget förvärras ytterligare, konstaterar Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

SE FLER NYHETER: Regiondirektören: ”Det är inte nu vi klättrar upp och byter glödlampa”