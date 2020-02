Eva, 68, träffade sin nye man på en nätsajt

Eva Kirkhaug, 68, blev änka i januari 2014. Hon bodde ensam kvar i parets stora hus i Surahammar där ”bara Jehovas vittnen och fiskbilen ringde på”.

Hösten 2015 kändes det tungt, och ensamheten tärde på henne.

– Jag hade besök av min yngre syster från Göteborg. Hon visade mig hur jag skulle göra och hjälpte mig att lägga upp en profil på en kontaktsajt, berättar Eva.

– Jag hade nog inte gjort det på egen hand.

400 var intresserade

Att lägga upp en profil var gratis. Efter en månad kunde Eva Kirkhaug se att 400 personer varit inne och tittat – och fick då betala för att se vilka som ville ha kontakt.

– Jag träffade två eller tre män som jag var ute och fikade med. De var jättetrevliga men jag kände inte att jag ville fortsätta med någon av dem, berättar Eva.

När hon själv tittade på män som lagt upp profiler blev hon däremot intresserad och stämde träff med änkemannen Tomas.

Då stämde plötsligt allt.

”Mannen jag väntat på”

– Första gången jag såg honom på torget tänkte jag ”det här är mannen som tilltalar mig, det är honom jag har väntat på”, säger Eva.

Nu har de varit ett par i fyra och ett halvt år. De bor tillsammans i Tomas hus i Västerås sedan ett och ett halvt år.

– Det tog lite tid att tömma min stora villa, att döstäda 240 kvadrat. Men nu har jag flyttat hem till honom. Det känns fantastiskt.

Eva Kirkhaug vill gärna uppmuntra alla kvinnor som blivit ensamma att söka kontakter på nätet.

– Man får förstås ha lite skinn på näsan och inte gå på vad som helst, säger hon.

– Första gången ska man träffas på en neutral plats, då är det säkert. Men för övrigt säger jag bara – go for it.

TV: Så funkar Tinder