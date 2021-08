Engagemanget växer för våldtagna kvinnan

Det var 2017 som Petra blev brutalt våldtagen i Malmö. Två bröder dömdes för brottet. När den ena brodern avtjänat stora delar av fängelsestraffet på 4,5 år visade det sig att han dömts under fel ålder.

Han dömdes för flera andra brott, bland annat ytterligare en våldtäkt han begått ett par veckor tidigare.

Brotten begick han när han var i 16-årsåldern men han dömdes utefter att han var över 18 år. För detta har han fått 840 000 kronor utbetalt av JK, Justitiekanslern.

Det har väckt starka reaktioner hos såväl privatpersoner som politiker. Många ifrågasätter rättsystemet och undrar hur det kan gå till så här.

”Gör man insamlingar tycker jag bland annat att man ska ge pengarna till de organisationer som stöttar de utsatta”, säger Petra som blev våldtäktsmannens offer. Foto: FRITZ SCHIBLI

Offret, Petra, skulle ha fått ett skadestånd på 225 000 kronor av våldtäktsmannen, men av det har hon bara fått ut tretusen kronor.

– Enligt kronofogden var det allt som fanns att hämta från de dömda, säger Petra.

Som en protest har även flera insamlingar gjorts till de som fallit offer för våldtäktsmannen. En av dem är Petra, som under tisdagen mottog 178 000 kronor efter en insamling som Jonathan Alfvén gjort som privatperson.

– Det är så stort att så många engagerat sig i detta. Nu hoppas jag på att det blir ändringar för vi kan inte göra mer. Det är staten som makten, säger Petra.

– Denna orättvisa leder till frustration, men den skapar även engagemang och ligger i grund till en stark opinion som nu kämpar för en förändring, säger Jonathan Alfvén.

Han har även startat en namninsamling som han ska lämna in till Justitiekanslern under veckan. 212 000 personer har skrivit under.

Inlägget har fåt spridning till tusentals personer och engagemangen är många.

Nästan två miljoner insamlade

Under tisdagskvällen valde även riksdagsledamoten Hanif Bali (M) att starta en insamling. Ett dygn senare har insamlingen fått 1,5 miljoner kronor.

– Jag har fått ett enormt gensvar, men det är frustrerande att det ska behöva göras – det är provocerande. Lidandet som hon utsattes för är så mycket värre än vad man anser att han har lidit, säger Hanif Bali.

Han riktar kritik mot både rättssystemet och justitiekanslern.

– Skulle jag själv kunna ändra lagen hade jag gjort det för längesen. Det viktigaste nu är att skadeståndspengarna blir utmätningsbara, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson har mottagit kritik från flera håll efter uppmärksammandet, däribland KD-ledaren Ebba Bush.

”Frågan jag ställer mig är. Vad är en kvinnas liv värt egentligen? Skadestånd för våldtäkt kommer inte ens i närheten av samma belopp gärningsmannen nu får. Jag vill aldrig mer höra Stefan Löfven och Morgan Johansson slå ifrån sig och försvara dagens ordning att personer som försökt göra rätt för sig utvisas och andra tillåts stanna kvar och begå vidriga brott”.

Morgan Johansson har tidigare sagt i en skriftlig kommentar till Kvällsposten:

”Regeringen kan inte lägga sig i de bedömningar som myndigheter och domstolar gör i enskilda fall men det är uppenbart att nuvarande regler kan få orimliga effekter. Därför har vi genomfört och är på väg att genomföra en rad reformer för att skärpa reglerna.”

Justitiekanslern Mari Heidenborg försvarar beslutet att betala 840 000 kronor i skadestånd.

– Han har fått ersättning för den tid han suttit för länge. Lagen är väldigt tydlig: han är berättigad till ersättning trots att han är dömd för brott, har hon tidigare sagt till Kvällsposten.

