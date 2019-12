Gitte Hansen och Tommy Olsson från Trelleborg brukar rasta hunden Sven på vikingaborgen Trelleborgen. Nu har Sven gått sin sista morgonpromenad.

Sven blev fort sjuk och var tvungen att köras till djursjukhuset. Där togs prover som visade att Sven fått i sig Amfetamin. När man misstänker att en hund blivit förgiftad kollar veterinären upp vilket ämne det gäller.

– Tänk om barn hade fått i sig det, säger Gitte Hansen till Trelleborgs Allehanda som var först ut med nyheten.

Inte första gången

Paret sörjer sin döda hund. Men de är inte de enda. Så sent som i september rapporterade Kvällsposten om hunden Snövit som även hon dog av att ha fått i sig amfetamin i Malmö.

Hundar kan bli förgiftade av vanliga värktabletter också. Symptom att hålla koll på kan vara kräkningar, diarré och leverskador.

– Hunden kan bli förgiftad av att äta eller andas in något olämpligt. Den kan också få i sig gift via huden eller tassarna. Vissa gifter ger kroniska skador och andra gifter kan lagras i kroppen under lång tid innan de påverkar hunden. Hur dålig en hund blir av ett gift är väldigt individuellt, skriver Agria.

Om du misstänker att din hund blivit förgiftad försök alltid ta reda på av vilket slags ämne. Känner du dig orolig kontakta alltid din veterinär.

