Emma tävlar i skönhet: ”Uppfattas som ytlig”

När organisationen Mrs Scandinavia kontaktade Emma Nilsson under våren trodde hon att det rörde sig om lurendrejeri.

Organisationen jobbar med att samla ihop kandidater till skönhetstävlingar – men det visste inte Emma Nilsson då.

– De undrade om jag kunde göra en formell ansökan. Jag trodde inte att det var på riktigt, säger hon.

Hon svarade kort och avhugget. Men företaget fortsatte att kontakta henne.

– De ville verkligen att jag skulle skicka in. Så till slut tänkte jag att jag får väl göra det. Man skulle lämna lite bilder och prata om sig själv – kör till!

Hon gick på intervjuer och berättade om sig själv. ”Vad är det för en jäkla tävling” undrade hon till slut.

– Hon sa Mrs Universe och då undrade jag om de var säkra på att de ville ha just mig. Jag är ju gammal, säger hon.

Detta är Mrs Universe Mrs Universe skiljer sig från Miss Universe. Åldern är mellan 18 och 55 år och är för kvinnor som är gifta, frånskilda eller änkor. Tävlingen har funnits sedan 2007. Deltagarna är i år 100 stycken från olika länder. Årets tema är våld mot kvinnor. Visa mer

Framgångsreceptet: Att vara genuin

Efter några veckors uttagning fick hon veta att hon skulle få titeln Mrs Universe Sweden 2021. I november ska hon representera Sverige i världens största skönhetstävling.

Varför just hon blev uttagen har hon funderat på. Hon tar upp sitt favoritcitat av Coco Chanel: ”Beauty begins the moment you decide to be yourself”.

– Jag tror verkligen på det – att vara genuin, tro på sig själv och stå för sina åsikter, då tror jag att man kommer långt.

Det var en anledning, tror hon, till att hon blev uttagen.

– Jag är jordnära och vet att saker inte kommer gratis. Också vill jag visa att skönhetstävlingar inte bara handlar om utseende. Det kan vara en vettig, klok tjej som står där och lyfter viktiga ämnen, säger hon.

Vacker inifrån?

Det är vad Emma Nilsson menar.

Emma Nilsson har växt upp i Trelleborg och arbetat som frisör. Foto: Privat Emma Nilsson vill lyfta sina egna erfarenheter om att leva i en destruktiv relation. Foto: Privat

Skönhetstävlingar – tabu i Sverige

Till vardags är Emma frisör och fitness-modell. Hon gör 10-12 pass på gymmet i veckan och ska tävla i SM i bikinifitness höst. Det är en fördel tror hon, eftersom hon är van vid att bli bedömd i minimala kläder.

I november kommer hon tävla i galaklänning, bikini och folkdräkt. Hon kommer visa upp en talang – sång – och intervjuas på temat våld mot kvinnor.

– Jag kommer lyfta min egen erfarenhet av att leva med verbal misshandel, men också ta upp vår kvinnosyn och hur vi jobbar med den i Sverige, säger hon.

I många länder kommer hon nå ut med sitt budskap – där är tävlingen mycket uppmärksammad. I Sverige är intresset svalare.

– Det är inte riktigt acceptabelt att bry sig om skönhet på det sättet i Sverige. Det uppfattas som att man är ytlig, säger hon.

– Men på 80- och 90-talen var det skitstort här också. Vad hände? undrar hon.

Det märks inte minst på sponsorer – pengarna överöser inte en svensk Mrs Universe, såsom i många andra länder.

Bland vänner och följare har hon däremot överösts med positiva kommentarer och stöd. Hon vill understryka att tävlingen inte bara handlar om skönhet.

– Man måste kunna vara intresserad av skönhet utan att bli dömd som att man är dum i huvudet.

