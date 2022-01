Elräkningen sväljer Judits pension – får inte fullt stöd

På onsdagen meddelade regeringen på en presskonferens att sex miljarder kronor kommer att gå till att kompensera de hushåll som får högst elkostnader under december, januari och februari. De hushåll som förbrukar över 2 000 kilowattimmar per månad kommer få en ersättning på 2 000 kronor per månad.

När Judit Bengtsson fick sin elräkning för december var den dubbelt så stor som i november. Trots den höga räkningen använder hon inte så mycket el att det räcker för att få fullt stöd.

– Det kommer jag ändå inte upp i. Då får jag betala allt själv – det är orättvist. Kompensationen går inte till de som inte har det så gott ställt – den går till den som redan har mycket, säger Judit Bengtsson.

Hon bor ensam i en villa och försöker spara på elen så mycket som det bara går.

– Jag har sparat allt jag kan. Jag har en luftvärmepump som hjälper mig att spara. Jag kan ju inte slösa i onödan, det kan jag ju inte.

I december låg hennes elförbrukning på drygt 1700 kilowattimmar vilket gav en räkning på 6 014 kronor av den till elräkningen, något som även Hallandsposten rapporterat om. En stor del av pensionen, som ligger på 8 900 kronor i månaden.

– Höjningen kom så plötsligt, jämfört med alla tidigare elräkningar. I november låg elräkningen på 2 900 kronor – det är en himla skillnad. Då blev jag chockad och irriterad.

”Skulle vara en guldkant”

Judit bodde tidigare tillsammans med sin man i huset. De hade sparat ihop pengar som skulle gå till något roligare, men som nu behöver användas till elen.

– När min man levde sparade vi varje år till pensionsförsäkring. Därför har jag lite extra, så nu klarar jag mig, men hade jag inte haft den vet jag inte vad jag skulle gjort.

– Pengarna var inte tänkt att läggas på elräkning. De skulle vara en liten guldkant för mig som pensionär.

Hon tänker på alla de andra pensionärer som bor i området med lika hög elräkning, men som kanske inte har en backup som hon.

– Den som inte har sparade pengar hur ska den klara det? Det finns ju en hel del äldre som har det så, pensionärer har det inte lätt i dag.

Jan Andersson som är förste vice ordförande i PRO Skåne menar att regeringens elpriskompensation inte är tillräckligt – de fattiga pensionärerna borde få ytterligare stöd.

– Det hade ju varit bra om det här paketet kompletterades med någon form av konsumtionsstöd. Att den gruppen av ensamstående pensionärer eller par av pensionärer som fått ökad elkostnad också skulle kunna bli kompenserade. Sen vet jag inte hur det skulle utformas, säger han.

SÅ SKA ELPRISKOMPENSATIONEN FUNKA De elkunder som använder över 2 000 kilowattimmar el per månad ska kunna få den högsta ekonomiska kompensationen. I praktiken handlar det om villa- och småhusägare som har eluppvärmda hus. Men även konsumenter med lägre elförbrukning ska kunna få kompensation. Det handlar om 2 000 kronor per månad under december-februari, alltså totalt 6 000 kronor. Hushållen ska inte behöva ansöka om pengarna. I stället ska utformningen av stödet utvecklas i samråd med elnätsbolagen, myndigheter och riksdagen, enligt regeringen. När stödet betalas ut är oklart – först kommer det att ske samtal mellan de berörda aktörerna. Visa mer

