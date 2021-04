Vännernas farväl av Elin i Höör: ”Helt overkligt”

Det hade kunnat vara en vanlig vårlik Valborgsmässoafton i Höör. Istället var det en dag tyngd av sorg och smärta. En dag då en 18-årig, levnadsglad tjej gick mot den sista vilan.

Sedan mordet på Elin Klinteberg i slutet av mars har ingenting i Höör varit sig likt. Elin dödades av en manlig 26-årig bekant som bodde bara några kvarter bort. Mannen sitter häktad i Malmö, på sannolika skäl misstänkt för mord och Höörborna försöker nu förstå hur något så fasansfullt kunde hända här.

Vännerna är samlade för att hedra minnet av sin vän. Isak Leidholm, Nellie Friberg, Viola Thorbjörnsson, Nima Arends, Ellen Loft och Moa Malmström. Foto: JENS CHRISTIAN

Ellen Loft och Moa Malmström var några av alla som samlats att hedra minnet av Elin Klinteberg. De parkerade sin EPA-traktor i bilparaden en bit från Höörs kyrka där ceremonin skulle hållas. Ellen och Moa gick i samma skola som Elin och har svårt att greppa att de aldrig mer kommer att få se henne igen.

– Det kommer nog aldrig att sjunka in. Det är helt overkligt att något sånt här ska behöva hända, säger Ellen Loft.

Vännen Moa Malmström instämde i overklighetskänslorna.

– Det känns helt sjukt för det känns som att Elin fortfarande är här någonstans i byn. Det känns helt overkligt att hon är borta.

Vännerna klistrar upp ”Klinte” på bakrutan av EPA-traktorn, Elin Klintebergs smeknamn. Foto: JENS CHRISTIAN

På bakrutan av deras EPA klistrade de upp tejpbitar som formade ”Klinte”.

– Vi brukade kalla Elin för Klinte. Det var hennes smeknamn, säger Ellen som har svårt för att hålla tårarna tillbaka.

– Det känns förfärligt i dag. Man försöker att inte känna efter för mycket för att klara av det.

EPA-traktorer och bilar i rad

Runt klockan 13 hade ett helt gäng EPA-traktorer och bilar prydda med blommor, flaggor och foton av Elin Klinteberg radat upp utanför den vita stenkyrkan i Höör. Sandra Nilsson som är granne med familjen Klinteberg var den som tog initiativet till bilkortegen.

– Detta är Elin. Det är bilar och folk och hon älskade sånt. Detta gör vi för att hedra henne, detta hade hon älskat, säger Sandra.

Sandra Nilsson bor granne med familjen Klinteberg och är initiativtagare till bilkortegen. – Detta är Elin. Det är bilar och folk och hon älskade sånt. Detta gör vi för att hedra henne, detta hade hon älskat, säger Sandra. Foto: JENS CHRISTIAN

Hon beskriver Elin som en glad och sprallig tjej som alltid var sig själv och alltid ville alla människor gott.

– Det känns jättetungt i dag, en stor sorg. Man bara hoppas att man ska få se henne igen och att allt bara är en mardröm som man ska vakna upp ur. Man ska inte behöva begrava sitt barn av en sån här anledning, säger Sandra Nilsson.

I samma stund som klockorna i Höörs kyrka klockan 13.30 ringde in till ceremonin för Elin Klinteberg gick solen i moln. På grund av coronaläget var det enbart Elins allra närmsta familj som släpptes in i kyrkan, men via en livesändning på begravningsbyråns minnessida kunde övrig familj, vänner och bekanta följa skeendet.

Några satt ensamma i sina bilar och grät med huvudet böjt över telefonen. Andra samlades i smågrupper runt bilarna och pratade med dämpad röst lutade över ceremonin som utspelades på deras mobiler. Flertalet hade svårt att hålla tillbaka tårarna. Elins nära vän Moa Malmström var en av dem.

Ellen Loft och Moa Malmström följer sin vän Elin Klintebergs begravning via en livesändning på sina mobiler.– Det känns förfärligt i dag. Man försöker att inte känna efter för mycket för att klara det, säger Ellen. Foto: JENS CHRISTIAN Ceremonin i Höörs kyrka livesändes via begravningsbyråns minnessida. Foto: JENS CHRISTIAN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Det känns jättejobbigt i dag. Detta är ett sista avslut men hon kommer alltid att finnas med oss, säger vännen Moa Malmström.

En av Elins vänner som på grund av sjukdom tvingades följa ceremonin via länk i hemmet var Denise Cronqvist.

– Det var väldigt tungt att titta på ceremonin, säger Denise hemifrån sjuksängen.

Hon pratade med Elin i telefon kvällen innan hennes försvinnande och har fortfarande svårt att förstå att hennes vän inte längre finns i livet.

– För mig känns det fortfarande overkligt, som att hon är ett telefonsamtal eller ett sms bort, säger Denise.

Ett 30-tal bilar deltog i bilkortegen som utgick från Höörs kyrka efter avslutad ceremoni. Foto: JENS CHRISTIAN Många körde med öppna bakluckor och sidodörrar, några satt på flaket av sina EPA-traktorer. Foto: JENS CHRISTIAN Ur bilarna strömmade musik och låten som överröstade alla andra var Ringnes-Ronnys ”Valhalla”. Foto: JENS CHRISTIAN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efter avslutad ceremoni avgick strax efter klockan 15 bilkortegen från Höörs kyrka. En karavan med ett 30-tal bilar, EPA-traktorer och veteranbilar rullade sakta genom samhället ner mot en parkering nära minnesplatsen för Elin vid Tjurasjö. Många körde med öppna bakluckor och sidodörrar, några satt på flaket av sina EPA-traktorer. Ur bilarna strömmade musik och låten som överröstade alla andra var Ringnes-Ronnys ”Valhalla”.

Sandra Nilsson som initierade bilkortegen var glad över att uppslutningen var så stor.

– Om Elin ser ner på oss nu så vet jag att hon dansar och ler. Detta är sista färden, sen ska hon få vila.

