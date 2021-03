Den välkände kroppsbyggaren Ehrling Wahlgren har hittats död i sitt hem.

Ehrling Wahlgren var som barn ganska spinkig men lyckades transformera kroppen till en av världens mest beundrade.

Ehrling Wahlgren har tagit hem titlar som ”Mr Europa” 1974 och slog världsrekord i ”hacklift” 1969.

Ehrling kom på tredje plats i tävlingen ”Mr World” 1975. Foto: - - / OKÄND

”Stor i världen men liten i Ystad”

Vid tävlingen ”Mr World” 1975 slutade han på tredje plats men vann priset för världens bästa armar. Som kroppsbyggare var Ehrling Wahlgren därmed ledande i Skandinavien och kämpade på den internationella scenen med bland annat Arnold Schwarzenegger.

I en intervju med Kvällsposten 2015 beskrev han sig själv så här:

– Man kan säga att jag är stor i världen men liten i Ystad. Jag har varit hemma hos Greta Garbo och spelat in film med Robert de Niro. Jag är den ende svensk som haft en helsida i News of the World. Jag är mer känd än klocktornet i Mariakyrkan.

Ehrling medverkade i Robinson 2005. Foto: KARIN TÖRNBLOM / FOTO: KARIN TÖRNBLOM/TV3.

Avled 74 år gammal

Förutom kroppsbyggandet har Ehrling Wahlgren även skrivit böcker. Ehrling gav ut sina memoarer ”Om bara viljan finns” 1982.

Han har dessutom arbetat som föreläsare och tränare för både elitidrottare och motionärer, skriver Ystads Allehanda. Han deltog dessutom i bland annat Robinson 2005.

Ehrling Wahlgren led under sina sista år av en sviktande hälsa och genomgick en stor hjärtoperation under slutet av 2020, skriver Ystads Allehanda. Under måndagen hittades han död i sin lägenhet i centrala Ystad. Han blev 74 år gammal.

Familjen har gett sitt godkännande till publicering genom en nära vän.

