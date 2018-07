På grund av det varma vädret, vinden och luftfuktigheten har flera skogsbränder blossat upp runtom i södra Sverige.

I Oskarshamn varnades i helgen allmänheten för farlig rök, efter en omfattande skogsbrand. Branden vattenbombades av helikoptrar.

Liknas vid branden i Västmanland

Räddningstjänst arbetar fortfarande med att få kontroll på branden. Räddningschef Jonas Neldemyr liknade branden med den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

– Det liknar förhållandena vid Skogsbranden i Västmanland med tanke på torkan, luftfuktigheten och vinden. SWI-värdet, det värde som visar hur snabbt en skogsbrand kan komma att spridas, är nästan detsamma som då, säger Jonas Neldemyr.

Helikopter vattenbombar skogsbranden utanför Oskarshamn. Foto: SUVAD MRKONJIC / TT NYHETSBYRÅN

Flera bränder

I Blekinge har räddningstjänst åkt på flera gräs- och skogsbränder de senaste dagarna.

– Vi har åkt på fem skogsbränder bara i Ronneby kommun säger, Magnus Kärvhag, räddningschef vid Räddningstjänsten i Östra Blekinge.

Under söndagseftermiddagen stoppades all tågtrafik öster om Ronneby efter en brand intill järnvägsspåret mellan Ronneby och Gärestad by, skriver SVT Blekinge.

Vid klockan 18 kunde tågen återigen passera det 200 meter långa området.

Millitär personal hjälpte till med eftersläckningsarbetet.

Tidigare under söndagen tvingades även tågtrafiken stoppas på grund av en brand vid Åryd.

Fyra larm på en timme

Under måndagsförmiddagen fick räddningstjänst i Blekinge in fyra larm om skogsbränder på en timme.

Första larmet kom vid niotiden, då man fick larm om en 5000 kvadratmeter stor gräsbrand gamla vattentornet vid gölen i Kallinge, enligt SVT Blekinge

Räddningstjänsten i östra Blekinge arbetar fortfarande med två av bränderna. En 900 kvadratmeter stor brand vid Brunnsparken i Ronneby och en skogsbrand vid Köpingevägen i Karlskrona.

– Vi arbetar just nu med två bränder. De är under kontroll och vi håller på att blöta ner områdena, säger Magnus Kärvhag till Kvällsposten.

Hemvärnet och räddningstjänster från hela länet deltar i släckningsarbetet utanför Oskarshamn. Foto: SUVAD MRKONJIC / TT NYHETSBYRÅN

Eldningsförbud

Det råder just nu eldningsförbud i hela södra Sverige.

Eldningsförbudet innebär att all eldnings utomhus är förbjuden.

Grillning får endast ske på permanenta grillplatser eller på egen tomt.

"Var ytterst försiktiga"

Magnus Kärvhag säger att man aldrig tidigare sett något liknande och att man är i ett kritiskt läge.

– Det är ett kritiskt läge. Det är extremt torrt i hela skiktet. Vi har inte sett detta tidigare. Vi är på tårna hela tiden. Regnet som kom bidrog inte till mycket.

Nu vädjar han till allmänheten att vara försiktig när man är ute i naturen för att minska den redan höga risken att nya bränder ska starta.

– Var ytterst försiktiga i naturen. Var försiktiga med bilar och arbetsfordon, bevaka efter att ni lämnat och larma direkt för att vi ska kunna arbeta snabbt, säger Magnus Kärvhag.