Efter starka supervärmen – nu kommer regnchocken

De senaste dagarna har SMHI haft ett meddelande utfärdat för höga temperaturer i mer eller mindre hela södra Sverige. Ett meddelande är inte att jämföra med en regelrätt vädervarning – men med temperaturer på mellan 26 och 30 grader har det ändå inneburit en viss risk att vistas utomhus under längre perioder.

– Meddelandet försvinner i Småland nu på torsdag. Den blir kvar i Halland till lördag och Skåne till fredag, säger meteorologen Josefine Bergstedt.

Ja, för till helgen blir det svalare temperaturer i takt med att varmluften drar förbi och rör sig mot Finland och Ryssland.

Mellan torsdag och lördag finns risk för både åska och regn i hela södra Sverige. SMHI varnar för upp emot 50 milimeter regn i Skåne under torsdagen.

– Vi har växlande molnighet under torsdagen och nu under dagen ser Skåne och Blekinge ut att få åsk- och regnskurar. Temperaturmässigt kan det gå upp emot 30 grader under torsdagen, framför allt i de inre delarna av Småland, säger Josefine Bergstedt, och fortsätter:

– När det blir så varmt som det är nu så stiger luften och då bildas det regn- och åskmoln. Det samlas ihop vattenånga i molnen och då börjar det regna framåt eftermiddagen. Det är ett typiskt sommarfenomen.

”Det kommer inte bli kallt”

Att de kommande dagarna präglas av åska och regn innebär dock inte att sommaren har gjort sitt för den här gången.

Tvärtom.

Nästa vecka är sommarvärmen tillbaka och framför allt ser nästa helg ut att bli en riktigt varm historia.

– Det kommer inte att bli kallt under veckan som kommer! Nästa vecka ser ut att ligga mellan 20 och 25 grader, det är betydligt svalare än vad vi har haft nu. Men en normal sommar i Sverige innebär temperaturer mellan 20 och 25 grader, säger Josefine Bergstedt.

– 25 grader räknas dessutom som högsommarvärme. Så det kommer fortsätta vara varmt, men inte extrem-varmt.

LÄS MER: Så länge stannar den spanska supervärmen

TV: SE FLER NYHETER