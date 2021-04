Efter snökaoset – då kommer vårvärmen

April gör skäl för sitt namn. I alla fall när det handlar om vädret.

Månaden har hittills bjudit både på värmerekord längs den småländska östkusten och klass 2-varningar från SMHI om kraftigt snöfall.

Enligt Klaus Larsen, som är meteorolog på väderinstitutet DMI är det varifrån vindarna kommer som styr vädret under april. I norr finns det fortfarande is och kyla samtidigt som det börjar bli riktigt varmt söderut och därför kan det bli så stora skillnader under kort tid.

Under de senaste dagarna har det snöat kraftigt på flera platser i landet, men nu blir det sakta men säkert varmare igen.

Under början av veckan stiger temperaturen till 8-9 grader.

– Det kommer dock kännas något kallare på grund av vinden, säger Klaus Larsen till nyhetsbyrån Ritzau.

Dessutom släpper kung Bore inte taget under nätterna. Det finns risk för nattfrost.

– Så man ska vara uppmärksam om man ska ut och köra under morgontimmarna, vägarna kan vara hala.

På med solbrillorna! Foto: Colourbox

”Mildare luft tar sig in”

Men under den kommande helgen är det läge att ta på sig den tunna vårjackan. För då ska ett högtryck som kommer från de brittiska öarna ha hittat till Skandinavien.

På flera håll i landet blir det upp emot 12 grader varmt och klart väder. Dessutom ska det inte blåsa så mycket så det finns alla möjligheter för sköna stunder i solen.

I Malmö och Göteborg når temperaturen upp till 11 grader under lördag och söndag men Stockholm är strået vassare (eller varmare) med 12 grader.

– Fram emot helgen ser det ut som att mildare luft tar sig in, och att vi kan få lite härliga vårtemperaturer, säger meteorologen Josefine Bergstedt vid väderinstitutet Storm.

