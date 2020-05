På nyårsdagen kunde Expressens Johanna Karlsson berätta om de mörka baksidorna hos flera av de välbesökta krogarna i området kring Möllevången i Malmö.

I reportaget som kom att skaka om stadens krogvärld framträder Suravi och kocken Zakir. Suravi kom till Sverige som 14-åring då hon giftes bort med en medelålders man. Hon jobbade gratis på hans krogar i tio år. Zakir sov i källaren till restaurangen där han arbetade.

Några veckor efter textens publicering genomförde polisen en razzia mot flera krogar i området. Vid en oanmäld kontroll upptäckte Malmö stad en säng i källaren under en av krogarna – något som inspektörerna bedömde vara ett bevis på att någon bodde där.

I slutet av mars blev samma restaurang av med serveringstillståndet. Orsaken var att myndigheterna hittat flera brister gällande bland annat hygien och alkoholservering.

Har öppnat under nytt namn

New owner, opening 1st May. 50 % off. Free home delivery.

De orden har under veckan gått att läsa på fönstret på lokalen till restaurangen som blev av med serveringstillståndet. Samma krog har under våren bojkottats av gäster efter uppgifter om slavliknande arbetsvillkor för de anställda.

Nu har den ett nytt namn. Men när Kvällsposten går dit står det gamla namnet kvar på skärmar bakom bardisken och på kvitton som kunderna får står det samma namn och organisationsnummer som tidigare.

– Jag köpte den för en vecka sedan men det är fortfarande en pågående process, det är inte helt klart än, säger en av de nya ägarna.

Han säger att han känner flera av de som jobbade i köket på den tidigare restaurangen i lokalen och har tagit dem med sig till den nya verksamheten.

Ägaren vill vara anonym. En av hans anställda säger att det har uppstått ett dåligt rykte om vissa krogar i området.

– Kanske var det en dålig ägare tidigare, men alla restauranger i Malmö får lida av det, och vi vill inte stötta det, säger medarbetaren.

Enligt inspektörerna bodde någon i källaren, utan ventilation och ljus. Foto: Miljöförvaltningen

Suravi: ”Konstigt att sälja nu”

Suravi sitter i styrelsen till flera verksamheter i området eftersom mannen hon var gift med har skrivit hennes namn på bolaget utan att hon vetat om det.

En av de krogarna är den som ska ha sålts och nu har ett nytt namn.

Hon ägde den tidigare restaurangen tillsammans med maken i ett kommanditbolag. När bodelningen från skilsmässan dragit ut på tiden har exmannen föreslagit att hon ska skriva under på att han får rätt att sälja restaurangerna. Men villkoren diskuteras fortfarande – hon har ännu inte undertecknat.

– Är det lagligt att sälja utan att jag vet om det? Är det inte att lura folk?

Suravi har själv velat att restaurangen ska stänga. Hon tycker att den begått fel mot både arbetare och myndigheter. Det påstådda ägarbytet tror hon har dolda avsikter.

– Det är konstigt att sälja nu. Innan när jag ville sälja sa han själv att det är dumt. Jag tror att han vill använda någon annans namn utåt men själv finnas kvar bakom skylten.

Hon menar att exmannen vill ha kontroll över restaurangen av andra anledningar än inkomster från kunder. Personer som sökt uppehållstillstånd via sitt arbete på restaurangen behöver ha kvar sitt jobb för att få stanna i Sverige. Och med nya ägarnamn kan restaurangen söka om ett nytt alkoholtillstånd.

Restaurangen med det nya namnet öppnade den 1 maj i Malmö. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Ägaren nekar: ”Har gått smidigt”

Den nya ägaren säger att han inte vetat om att Suravi har stått som ägare till krogen.

– Jag visste bara om att det fanns en ägare, förmodligen var hennes underskrift inte obligatorisk. Allt har gått väldigt smidigt under köpandeprocessen, säger han.

Varför står det gamla krognamnet kvar på era kvitton?

– För det har inte hunnit ändras än eftersom vi öppnade den 1 maj som var en röd dag. Allt kommer att vara ändrat på måndag, du är välkommen tillbaka då.

Vad säger du om bristerna på den tidigare krogen här?

– Jag vet inte hur det har varit på djupet, men det är inte heller mitt problem. Jag är en ny person och en ny ägare.

Kvällsposten har varit i kontakt med Suravis exmake som säger att han inväntar hennes svar.