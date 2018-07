Antalet samtal till svenska kvinnojourer har ökat markant under året. Trafiken till Nationella kvinnofridslinjen har stigit med runt 10 procent sedan slutet av 2017, men anledningen till den höga siffran samtal har inte kunnat kartläggas. Möjligtvis kan det handla om svallvågorna efter #metoo under hösten.

– Det är svårt att säga varför samtalen ökat, om det beror på att många utsätts för våld eller en ökad medvetenhet om problematiken i stort. Men helt klart är att ökningen ser ut att hålla i sig, säger Åsa Witkowski, enhetschef på NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) till Sydsvenskan.

I regel rings fler samtal till kvinnojourer direkt efter sommaren. Familjer lever tätare inpå varande under semestern, när barn och vuxna är lediga från skola och jobb. Med en kontrollerande eller våldsam partner kan situationen bli mer påtaglig under semesterns omständigheter, enligt Witkowski. Mängden alkohol som konsumeras ökar ofta under sommarmånaderna, vilket kan påverka impulskontrollen.

”Enormt flöde av samtal”

Trots att samtalen kan öka i samband med sommaren har det alltså ökat förvånansvärt mycket i år, säger Else-Marie Larsen, verksamhetschef på Helsingborgs kvinnojour, till tidningen.

– 2018 har det inte varit bara en vecka utan hela tiden. Vi haft ett enormt inflöde av samtal.

Flera familjer gör sitt yttersta för att hålla samman under sommartiden, med tanke på barnen. När semestern når sin ände inser många att situationen inte längre är hållbar och kontaktar därför kvinnojouren.

– Men i år skiljer det sig lite. Den här sommaren är det mer än vad det brukar vara på sommaren, säger Else-Marie Larsen.