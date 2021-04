Kampen mot spridningen av coronaviruset i Danmark går som planerat. Det menar landet statsminister Mette Frederiksen.

Under de senaste sju dagarna har i snitt 758 nya fall konstaterats per dag. Det är 13 fall per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Sverige är 46.

Därför är landet redo att ta nästa steg i sin återöppningsplan.

Under tisdagen öppnar frisörer, körskolor och andra serviceverksamheter upp igen. Kunder måste kunna visa upp ett så kallat coronapass som visar att man är vaccinerad, har varit smittad eller har testat negativt under de senaste 72 timmarna.

Det är också dags för elever i årskurs 5-8 att återvända till skolorna, i alla fall varannan vecka.

Under tisdagen öppnar Danmark upp ytterligare. Foto: JOHAN NILSSON/TT

10 kommuner undantas

För att kunna känna sig trygga med det här steget av återöppningen har danska myndigheter genomfört ett stort test på Bornholm under den senaste månaden. Redan den 1 mars började de nya reglerna gälla. Resultaten har varit fina. Sedan dess har endast nio nya fall av coronaviruset upptäckts på ön med 40 000 invånare.

– Det har gått fantastiskt bra på Bornholm, det finns mycket att glädja sig åt, sa statsminister Mette Frederiksen på en presskonferens på måndagen.

Hon var under måndagen på plats på Bornholm för att uppmärksamma att det är 75 år sedan ön befriades från Sovjetunionen som under andra världskriget lade beslag på ön.

– Det finns all anledning att klappa Bornholmarna på axeln, det är en ö som verkligen har velat göra en insats under den senaste månaden, sa hon.

Men det är inte bara positiva resultat i Danmark. I ett tiotal kommuner är smittotalen så pass höga så att de får vänta med det här steget i återöppningen.

– I den långsiktiga återöppningsplanen finns det utrymme för lokala och regionala restriktioner, säger Mette Frederiksen.

Stora delar av Danmark har varit ”lukket”, alltså stängt, under flera månader. Foto: PHILIP DAVALI / EPA / TT

Nästa steg

Hon är ändå nöjd med de sjunkande siffrorna överlag, och framför allt över resultaten av testet på Bornholm.

– Det här lovar riktigt gott för resten av Danmark, säger hon.

Nästa steg i återöppningen sker den 21 april. Då öppnas köpcentrum upp och restauranger och kaféer får öppna sina uteserveringar. Ytterligare två veckor senare får man servera gäster inomhus.

Även här krävs att man med sitt coronapass kan visa upp att man är vaccinerad eller nyligen har testat negativt.

– Vi kommer gå försiktigt fram, säger Mette Frederiksen.

