Helgens väder bjöd på dunder och brak i kubik. Sydöstra Sverige drabbades hårt av både regn och åska under lördagen.

Lördagens åska orsakade strömavbrott för 11 242 hushåll i Kronobergs län. Även hushåll i Blekinge och Kalmar var drabbade.

I Emmaboda orsakade ett blixtnedslag tågstopp på flera sträckor, vilket påverkar tågtrafiken till och med måndag morgon.

Karlskrona hade så häftig nederbörd att turistbyrån i centrum svämmades över så att personalen vadade med vatten upp till knäna.

Under söndagskvällen väntades fortsatta skurar i nordöstra Skåne, södra Småland och västra Blekinge. SMHI utfärdade också en klass 1-varning för stora mängder regn i Blekinge.

Även nordostkusten i Skåne har fått en klass 1-varning, där regn- och åskskurar kan ge upp till 35 mm regn under söndagskvällen.

Regnet fortsätter

Men under måndagen blir vädret något lugnare, innan nästa oväder drar in från sydväst under tisdagen.

– Det blir lite lugnet före stormen, flera platser kan bli helt fria från skurar under måndagen, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på Storm.

På tisdagen kommer det in ett mer ordentligt regn som tar sig in över Halland och drar vidare uppåt i landet. Främst drabbas Västkusten från Halland och uppåt, där det kan komma upp till 20 mm regn på kort tid.

– I södra Sverige är det främst Halland och nordvästra Skåne som drabbas, säger Tora Tomasdottir.

Jämfört med extremvärmen för några veckor sedan blir det nu kallt. Temperaturerna kan ligga under 20 grader vid regn och strax över 20 vid uppehåll.

– Det är inte direkt något badväder om man är badkruka, men om man bastar innan kan det ju vara skönt, säger hon.

Under onsdagen ser det ut att bli uppehåll igen innan ännu ett regnoväder drar in på torsdagen.

– Det blir riktigt varannan dag- väder, fortsätter Tora.

Hon tillägger:

– Så ser det ut att fortsätta framöver också. Jag skulle inte kalla det höstväder, men kyligt sommarväder.