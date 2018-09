Drottning Margrethes hund Helike har dött. I fredags publicerade det danska hovet en bild på den lilla brunröda taxen, tillsammans med det sorgliga beskedet. Bilden är tagen så sent som i augusti i år när Helike syntes vid drottningens sida under semestern på Gråsten slott.

Enligt inlägget på hovets Facebook-sida hade Helike varit sjuk en tid och vårdades på djursjukhus när drottningen tvingades att ta beslut om att avliva henne.

Margrethe älskar taxar

Den danska kungafamiljen är känd för att älska hundar och drottning Margrethe och hennes make prins Henrik har haft en rad taxar under sina många år tillsammans, hundar kända för att bita personal, rymma och råka ut för tragiska olyckor.

Flera av hundarna har blivit påkörda av bilar. Prins Henrik körde själv över valpen Querida med sin golfbil 2013. Den lilla tiken klarade sig undan med ett brutet bäckenben och är numera mer känd för att hon några månader efter olyckan satte tänderna i en av hovets trädgårdsmästare.

Prins Henrik och drottning Margrethe med Taxen Querida blev överkörd av husse prins Henrik när hon var sex månader.

Svävade mellan liv och död

Helike kom till kungafamiljen för tolv år sedan och var drottning Margrethes äldsta hund. Hon är döpt efter en av Zeus barnflickor – ett namn som kanske gett henne lite gudomligt beskydd, för efter bara två år i kungafamiljen var det hennes tur att råka illa ut.

Tvååringen svävade mellan liv och död efter att hon blivit påkörd av en skåpbil vid Fredensborg Slott. Taxflickan hade smitit in för att vila under bilen som stod parkerad vid slottet och olyckan var ett faktum när chauffören stoppade in nyckeln i låset och vred om.

Men efter att tiken lagt sig under kniven för vetrinärerna på vid Köpenhamns djursjukhus och genomgått en lyckad höftoperation kunde Helike fortsätta sitt kungliga hundliv i tio härliga år.

Kvar i familjen finns den ettåriga taxen Nelly och lilla Tilia, som prins Henrik lämnade efter sig. Nelly är för övrigt en kärleksgåva till hustrun, från den nu bortgångne prinsen.