Drottningens sköna modedetalj på galan

Återbruk och återvinning är orden på mångas läppar. Framförallt när det gäller kläder. Second hand är hett igen och det återvunna plagget blev utsett till förra årets julklapp.

En som tar återbruk av kläder på största allvar är drottning Margrethe. När hon under torsdagen bjöd in till den årliga galamiddagen för diplomater bar hon samma klänning som hon burit under alla diplomatmiddagar sedan 1998, en kungablå kreation med pälsdetaljer i kragen som kallas för "kurkjolen". Det skriver den danska tidningen BT.

Textilkonservatorn Katia Johansson har skrivit boken ”Drottningens klänningar” och får därmed anses vara expert på den danska regentens garderob.

Hon berättar för BT att den blåa klänningen som drottning Margrethe bär en gång varje år syddes av Jørgen Bender.

– Då avlöste den en liknande kjol i gul damask, även den med pälsdetaljer, som hade sytts om flera gånger, säger hon.

Samma klänning på diplomatmiddagen 2016... Foto: LARS KRABBE / STELLA PICTURES

Drottningen köpte tyget i Hongkong

Den ”nya” klänningen är sydd i blå kinesisk silkesdamask som drottningen själv ska ha köpt under ett besök i Hongkong 1970. Det var tänkt att det blåa tyget skulle användas till en aftonjacka men nästan 30 år senare fick det bli en klänning i stället.

”Kurkjolen” är tvådelad och ibland använder drottningen den enbart som kjol, gärna tillsammans med en silkesblus.

2012 var drottningen nära att byta ut sin trotjänare, men beslutade sig till slut för att behålla den.

– Jag tror inte jag få någon ny ”kurkjol”, den här får se till att hålla några år till, ska drottningen ha sagt då enligt Katia Johanson.

... och samma klänning på diplomatmiddagen 2014. Foto: STEFAN LINDBLOM / STELLA PICTURES

Experten: "De slits inte ut"

Förklaringen till att den vackra blåa ”kurkjolen” kunnat hänga med i alla dess år är enligt Katia Johanson att det är en dag-klänning och inte en natt-blåsa.

– Det är skillnad på galaklänningar som man använder på dagen och galaklänningar som man använder på kvällen. Under dagtid ska klänningarna vara höghalsade och långarmade.

Men det är inte så många galafestligheter under dagtid.

– Därför har drottningen inte användning för så många klänningar. De slits inte ut helt enkelt.

Även Kronprinsessan Mary satsade på återbruk under diplomatmiddag. Den gråa klänningen hon bar har hon tidigare setts använda tillsammans med en liten jacka.

