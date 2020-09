2020 har inte blivit som vi tänkt oss. Det gäller även kungligheter. Drottning Margrethe har aldrig haft ett så lugnt halvår sedan hon besteg Danmarks tron för snart 50 år sedan.

Sedan Danmark stängde ner i mitten av mars på grund av corona-krisen har drottning Margrethe följt myndigheternas riktlinjer till punkt och pricka. Enligt Billedbladet har hon till största delen isolerat sig själv med en mycket liten skara medarbetare för att minimera smittorisken.

Från den 1 mars fram till nu har drottningen bara haft officiella uppdrag under 13 dagar. Under samma period 2019 var hon i gång och arbetade under 57 dagar och besökte bland annat Estland, Tyskland och Argentina.

Drottningen, som normalt är en väldigt social person har fått ställa in flera evenemang och resor. Hela hennes 80-årsfirande blev inställt, och hon har inte kunnat ta sig ner till sitt älskade vinslott Cayx i Sydfrankrike.

– Vi har fått besök av en oinbjuden och farlig gäst, som har satt sitt avtryck på hela landet, har drottning Margrethe sagt.

När drottningen har visat sig i offentligheten under sommaren har alla varit extremt noga med att följa restriktionerna.

– I farans stund håller vi samman. Den här gången visar vi sammanhållning genom att hålla avstånd, sa hon i ett tal till nationen under inledningen av coronakrisen.

Drottning Margrethe har till största delen isolerat sig själv med en mycket liten skara medarbetare för att minimera smittorisken. Foto: ROBIN UTRECHT / REX/IBL Under sommaren deltog drottningen i invigningen av utställningen "Drottningens ansikten". Alla var noga med att hålla avstånd. Foto: PPE / STELLA PICTURES

Ökad spridning i Danmark

Spridningen av coronaviruset har ökat dramatiskt i Danmark under de senaste veckorna, vilket har lett till lokala restriktioner i flera kommuner.

– Är vi bekymrade? Ja, det är vi. Går det på fel håll? Ja, det gör det, sa Magnus Heunicke, Danmarks hälsominister nyligen på en presskonferens.

Nu talar allt för att drottningens höst blir lika händelsefattig och ensam som våren och sommaren.

Även kronprinsparet Frederik och Mary är drabbade. Trots att de rör sig ute betydligt oftare än drottningen får även anpassa sitt schema efter coronakrisen. Nyligen kom beskedet att deras statsbesök till Nederländerna i november ställs in och ersätts av en digital konferens.

Nu agerar Frederik och Mary för att stötta kampen mot coronaviruset.

På det danska kungahusets hemsida skriver kronprinsparet att de skänker nästan en miljon kronor till tre välgörenhetsprojekt som har kopplingar till corona, bland annat Läkare utan gränsers globala medicinska insats mot covid-19.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia deltog under tisdagen på riksmötets öppnande. Det är en av få programpunkter under hösten där de närvarar som de brukar Foto: PELLE T NILSSON / SPA Alla var noga med att hålla avstånd under riksmötets öppnande. Foto: PETER JOHANSSON / STELLA PICTURES

Mycket inställt i Sverige

Även de svenska kungligheterna påverkas naturligtvis av coronakrisen. Under onsdagen deltog kung Carl Gustaf och drottning Silvia på riksmötets öppnande. Kungen öppnade, i egenskap av statschef, riksmötet och därmed inleddes riksdagens arbetsår.

Det är en av få programpunkter under hösten där kungen och drottningen närvarar som de brukar. In- och utgående statsbesök och den stora nobelbanketten är inställda i höst.

– Mycket under hösten kommer säkerligen handla om att se, uppmärksamma och stödja olika organisationer och de som varit extra drabbade. Även om det delvis har gjorts under våren, så är en av deras viktigaste uppgifter nu att stödja Sverige, har hovets informationschef Margareta Thorgren tidigare sagt.

