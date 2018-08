Danmark får storfrämmande under tisdagen och onsdagen. Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte Macron besöker landet.

Under 27 hektiska timmar ska paret ha möten med högt uppsatta danska politiker, ut och segla i hamnen, besöka kungliga biblioteket, träffa lokala konstnärer och mycket mer. Och under tisdagskvällen bjuder drottning Margrethe in till pampig galamiddag på Christiansborgs slott.

LÄS MER: Drottning Margrethes ord om svenska invandringen

Brigitte Macron och Emmanuel Macron under ett besök i Montreal i Kanada. Foto: TT NYHETSBYRÅN

"Frankrike är min mans land"

Drottningen har sett fram emot det franska besöket länge, berättade hon under en pressträff på vinslottet Chateau de Cayx under förra veckan.

– Frankrike är min mans land. Jag värderar det högt och beundrar det mycket. Landet talar till mig på ett sätt som andra länder inte gör, sa hon då.

Drottningen berättade då att hon hade läst mycket om Frankrikes unge president Emmanuel Macron.

– Det är spännande för han verkar vara en annorlunda politiker. Nu får jag en möjlighet att träffa honom och få ett intryck av honom.

LÄS MER: Margrethe berättar om sitt nya liv utan Henrik

Prins Henrik som avled tidigare i år kom från Frankrike. Foto: POLFOTO

Danmark ett föregångsland

Kopplingarna mellan det danska kungahuset och Frankrike är stora. Förutom att den avlidne prins Henrik kom ifrån Frankrike kommer även prins Joachims fru Marie från landet.

– Det är närmast en halv fransk monarki, säger François Zimeray, som är frankrikes ambassadör i Danmark till Ekstrabladet.

Besökets officiella syfte är att stärka banden mellan Danmark och Frankrike och fokus ska framför allt läggas på "ungdom, utbildning, konst, klimat och energi".

Enligt François Zimeray står de här ämnena högt på Emmanuel Macrons dagordning och han ser Danmark som ett föregångsland.

– Utbildningssystemet, arkitekturen, den rena energin och socialpolitiken är en inspiration. Macron nämner ofta Danmark i sina tal, säger François Zimeray.

LÄS MER: Franska presidentfrun hyllas för sin klädstil

Presidentfrun Brigitte Macron. Foto: STEPHANE LEMOUTON / BESTIMAGE

Kvinnliga rättigheter

Presidentfrun Brigitte Macron kommer till stora delar ha ett eget program under besöket i den danska huvudstaden.

Tillsammans med kronprinsessan Mary ska hon under tisdagen ha en så kallad "arbetslunch" där fokus ska ligga på kvinnliga rättigheter.

Under onsdagen besöker Brigitte och Mary en skola i Köpenhamn, Rysensteen Gymnasium.

Strax efter lunch åker presidentparet till Kastrup för vidare färd hem till Frankrike.