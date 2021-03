Drottning Margrethes fina hälsning: ”Glad”

Den 1 mars var årets första vårdag i Danmark och redan dagen efter valde hennes majestät drottning Margrethe att gå ut med en hälsning till folket.

Den 80-åriga regenten går tillsammans med sin tax i barrskogen i Vesthimmerland där hon har tillbringat vintern på familjens jaktgård i Trend.

I inlägget tar hon chansen att hylla den danska naturen.

”De första tecknen på våren har börjat dyka upp i skogsbotten, på buskar och träd och i små och stora trädgårdar runtom i landet. Den danska naturen är något mycket speciellt, och det bör vi alla vara glada över.” skriver Margrethe i Instagram-inlägget på kungahusets officiella konto.

”Ljusare tider”

Till följd av coronapandemin har också kungahuset behövt ställa in alla planerade evenemang. Och nästa stora fest är just drottning Margrethes 81-årsdag den 16 april. Men det finns inga uppgifter i nuläget om den kommer att ställas in, skriver BT.

”Under det senaste året har naturen varit ett fritt utrymme för många av oss, och vi har upplevt Danmark på ett nytt sätt. Under tiden som kommer måste vi fortsätta att leva med begränsningar, men i mer än en mening står vi inför ljusare tider.” skriver Margrethe i Instagram-inlägget.

Årets vinter tillbringades på familjens jaktgård i Trend. Foto: STELLA PICTURES/DDP IMAGES/PPE

Coronavaccinerad

När Margrethe fyllde jämnt i fjol behövde flera delar av firandet ställas in på grund av pandemin men redan den 1 januari 2021 kunde kungahuset meddela att hon fått sin första dos coronavaccin.

Danmark har under de senaste veckorna haft ett minskat antal nya fall och har därför valt att lätta på några av sina hårda coronarestriktioner.

Sammanlagt har landet 211 000 konstaterade coronafall och 2 365 dödsfall till följd av coronaviruset.

