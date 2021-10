Drottning Margrethe i isdrama ute på havet

Drottning Margrethe besöker just nu Grönland och under fredagen tog hon en båttur ut på den vackra Ilulissatfjorden. Havsviken är med på Unescos världsarvslista och bjuder på spektakulära vyer. Under drottningens besök bestämde två knölvalar sig dessutom för att bjuda på en liten föreställning.

– Det var riktigt roligt. Där hade jag tur, drottningen hon till BT.

När valarna hade dykt ner i havet igen skulle drottningens båt och polisens följebåt åka in mot land igen. Men det var inte så enkelt som man trott. Plötsligt närmade sig isflak från alla håll.

– När vi åkte in hade isen helt enkelt klumpat ihop sig runt oss, man kände hur isflaken slog i båten, säger Jacob Heinel Jensen, som befann sig på följebåten, till BT.

Han märkte att poliserna hade svårt att styra båten.

– Vid en tidpunkt kändes det som att isen skulle tryckas ihop ännu mer och då var vi tvungna att vänta på en öppning.

Men det var inget som oroade drottningen själv.

– Du vet att det hela rör sig hela tiden. Det är så det är. Jag har varit på Grönland tillräckligt många gånger för att veta att isen ändras från en halvtimme till nästa, säger hon til BT.

Drottning Margrethe njöt av de hisnande vyerna i Ilulissatfjorden. Foto: CHRISTIAN KLINDT SOELBECK / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Artonde besöket

Både drottningens båt och följebåten lyckades ta sig in i hamn men var då kraftigt försenade.

– Man kan nästan alltid hitta en väg ut. Men flera gånger har vi varit med om att man kläms fast och inte kan segla vidare på en stund, säger en av polismännen till BT.

Kungahuset har inte uttalat sig om det plötsliga isdramat.

Grönland är en del av kungariket Danmark och drottning Margrethe är därmed statsöverhuvud. Det är artonde gången som hon besöker Grönland, senast var 2015 och då hade hon prins Henrik vid sin sida.

Egentligen skulle drottningen kommit på besök i juli men då drabbades landet av ett coronautbrott.

Under helgen kommer drottningen att besöka huvudstaden Nuuk där hon bland annat kommer besöka universitetet.

TV: Fler nyheter om danska kungahuset