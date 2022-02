JUST NU: Drottning Margrethe har corona

Drottningen testade positivt under tisdagen.

Danska kungahuset skriver i pressmeddelandet att drottningen, som är 81 år gammal, följer danska smittskyddsmyndighetens rekommendationer. Margrethe har vaccinerats med tre sprutor, skriver Ekstra Bladet.

Enligt drottningens kalender så deltog hon så sent som i går i flera officiella arrangemang. På tisdagsmorgonen tog hon emot Burkina Fasos ambassadör i en avskedsaudiens. Senare under dagen deltog hon vid en vernissage för utställningen ”Dannebrogen, kungaskeppet 90 år” i Helsingör, skriver Ekstra Bladet.

Nu genomförs smittspårning och de personer som varit i Margrethes närhet de senaste dagarna kontaktas.

Jacob Heinel, kunglig expert på tidningen BT, säger i egna tidningen att beskedet kommer efter en hektisk tid för Margrethe.

– I lördags var hon på kronprinsessan Marys 50-årsfest där många gäster var inbjudna. Naturligtvis vet vi inte när drottningen blev smittad, men vi vet att hon inte har suttit hemma.

Resa ställs in

Tanken var att drottningen i dag skulle rest på semester till Norge, något som nu självklart får ställas in. Enligt tidningen Her og Nu skulle drottningen hälsa på vänner under sin resa, men hon hoppades också kunna träffa kung Harald och drottning Sonja.

– Det kunde inte komma vid en sämre tidpunkt för drottningen, som alltid ser fram emot vintersemestern i Norge, säger Jacob Heinel till BT.

Danska kungahuset har tidigare drabbats av covid-19, då kronprinsessan Mary och prins Christian smittats.

Danmark var första land i Europa att slopa alla restriktioner, något som skedde förra veckan.