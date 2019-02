Drömmen om miljonvinster på kryptovaluta kraschade

I slutet av sommaren 2017 såg allt ljust ut. Kryptovalutan Ethereum var på uppgång. I Sverige fanns förmånliga villkor att köpa el till bra pris för att kunna driva datariggar. I ett av Malmös ytterområden byggdes en tom lokal om för datariggar som ska tillverka kryptovaluta.

– Den som ligger framme i utvecklingen har bäst chanser. Själv tjänade jag omkring 10 000 kronor i månaden med en enda maskin, berättade en företräder för Malmöbolaget som hyrt lokalen för att ha som datorhall.

Men det gick inte så bra. Kring årsskiftet bytte Malmöbolaget ägare, en affärsman verksam i Schweiz kom in i bilden

Känner sig lurad

För två veckor sedan steg två jurister, Veronika Wasserman och Andreas Bèrczy, in i Sal 1 i Malmö tingsrätt. Båda hade ansenliga buntar med handlingar. Det här var fortsättningen på en tvist som startade för ett år sedan.

Veronika Wasserman företräder en grupp investerare från bland annat Irland och Tyskland. I slutet av maj förra året blev de av med 421 datariggar och annan utrustning som de uppskattar har ett värde på cirka 10 miljoner kronor. När Veronika Wasserman talade om sina klienter i sal 1 kallade hon dem för Gruppen.

Kryptovaluta och datariggar Kryptovaluta är oreglerat betalningsmedel som endast finns i digital form och vars värde bestäms av de aktörer som är registrerade för att handla med valutan.2017 fanns närmare 30 kryptovalutor med ett marknadsvärde över 1 miljard US dollar registrerade. Den mest utbredda kryptovalutan är bitcoin, följd av etherium, bitcoin cash, ripple och litecoin. Källa: Nationalencyklopedin Visa mer Visa mindre

Andreas Bèrczy företräder den schweiziske affärsman som köpte Malmöbolaget.

– Han känner sig lurad, förklarade Andreas Bérczy vid ett tillfälle i tingsrätten.

Den nye ägaren till hade också ett avtal med ett annat företag, ett schweiziskt. Det företaget placerade cirka 1 100 datariggar i samma datorhall. I dag strider med den nye ägaren om äganderätten till datariggarna.

Stängde av el och bytte lås

Under våren vintern och våren 2018 började den nye ägaren ifrågasätta en rad avtal bland med hyresvärden som äger lokalen. En konflikt handlade om elleveranserna. Den nye ägaren ansåg att han fick betala alldeles för mycket till hyresvärden.

Tvisten urartade och hyresvärden som inte fick betalt stängde den 4 maj av strömmen till datariggarna. Malmöbolaget blev också uppsagt från lokalen och den 7 maj bytte hyresvärden ut låsen.

Istället för att producera kryptovaluta stod de värdefulla riggarna stilla. Stoppet kom samtidigt som värdet på Ethereum sjönk kraftigt. Botten gick helt enkelt ur marknaden.

Den 17 maj 2018 samlades jurister, hyresvärd och företrädare för Malmöbolaget och hade ett möte.

– Vi skulle försöka hitta en uppgörelse, förklarade Veronika Wasserman för tingsrätten.

Kallade på polis

Mötet handlade främst om en elskuld men också när datariggarna skulle kunna hämtas av sina respektive ägare eftersom verksamheten i datorhallen avbrutits och upphört.

I slutet maj eskalerar konflikten till en helt annan nivå. Efter att kronofogden kommit in i bilden öppnades dörrarna till datorhallen.

– En lastbil kommer dit och vi såg hur hundratals datariggar och annan utrustning lastas på den, säger ett ögonvittne som Kvällsposten talat med.

Veronika Wasserman beskrev för Malmö tingsrätt vad som hände.

– Det blev liv i luckan. Vi kallade på polis, säger hon.

Efter att en polispatrull kommit dit på eftermiddag och åklagare kopplats in beslöt denne att all kvarvarande utrustning skulle tas i beslag. En polisanmälan om misstänkt olovligt förfogande upprättades. Poliser arbetade sent fram på natten med att lasta ut och registrera 421 datariggar, lika många datorkomponenter, strömsladdar och nätverkssladdar.

Allt kördes till polisens lager där beslagtagen egendom förvaras eftersom det fanns en misstanke om brott, olovligt förfogande. Den blev senare nedlagd och avskriven.

Kräver pengar

Ganska omgående krävde Veronika Wassermans klienter, Gruppen, att åklagaren skulle lämna ut allt till dem. Men Malmöbolaget ställde samma krav. Efter en hel del turer slutade det med att Malmöbolaget fick ut gruppens riggar.

Och så är det fortfarande. Gruppen har ännu inte fått tillbaka sina datariggar. En orsak är att Malmöbolaget hävdar att man har betydande fodringar på den så kallade Gruppen, alltså investerare från Irland och Tyskland.

Samtidigt pågår en annan tvist de cirka 1 100 riggar som fanns i datorhallen. Det ska enligt uppgift finnas i en lokal utanför Vellinge. Numera hävdar Malmöbolaget att man äger riggarna som med utrustning har ett uppskattat värde på cirka 25 miljoner kronor.

Förhandlingen i Malmö tingsrätt mellan Veronika Wasserman och Andreas Bérczy var en så kallad muntlig förberedande förhandling. Det betyder att tvisten fortsätter ett bra tag innan det till slut blir möjligt för tingsrätten att ta ett beslut.

Ett sådant beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten.

Ingen investerare har varit villig att uttala sig med namn. Men de som Kvällsposten talat med är djupt bedrövande.

– Privatpersoner riskerar gå från hus och hem, säger en person med insyn.

Den så kallade Gruppen har enligt sina egna beräkningar, enligt handlingar i tingsrätten, inte bara gått miste om en vinst på cirka sju miljoner kronor. Värdet på deras datariggar sjunker dessutom.