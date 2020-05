Den 23 november slog tullen till mot mannens bostad. Bakgrunden var att tullare på Lernacken i Malmö noterat en tungt lastad skåpbil som körde över Öresundsbron. Man spårade fordonet till den illegala butiken i Billeberga, utanför Landskrona.

På dörren till det privata Systembolaget angavs öppettiderna på en lapp.

När Tullverket slog till var butiken full med kunder och handeln var i gång. Längs väggarna stod hyllmeter efter hyllmeter med alkohol, organiserade i olika spritsorter med prislappar på flaskorna som även visade smakbeskrivningar från Systembolaget.

– Den åtalade införskaffade betallösningen izettle, då det fanns ett behov av att kunna ta betalt med kort, har Erik Friberg, chef för Tullkriminalenheten vid Tullverket i Malmö, tidigare berättat.

Ett flak starköl från Tyskland kostade 150 kronor, en helflaska sprit ett par hundra.

Foto: Tullverket

Enligt polisens utredning var det inga dåliga mängder sprit som smugglats in för att säljas i den illegala butiken. Uppskattningen lyder att cirka 25 000 liter alkohol har förts in i landet under de cirka 70 inköpsresor mellan Sverige och Tyskland som utredarna har kunnat bevisa.

– Skattebortfallet för den beslagtagna alkoholen är 480 950 kronor. Det är pengar som skulle ha gått till vår gemensamma välfärd om samma mängd alkohol hade inhandlats på Systembolaget, har Erik Friberg tidigare berättat.

Nu döms den 69-årige mannen för grov smuggling av alkohol, olovlig försäljning och innehav av alkoholhaltiga drycker, brott mannen har erkänt.

Lunds tingsrätt dömer mannen till två års fängelse och till att betala 450 000 kronor till staten