Dramat kring Margrethes syster – flydde i panik

Anne-Marie Dagmar Ingrid föddes som dansk prinsessa men skulle bli en grekisk drottning.

Drottning Margrethes yngsta lillasyster var inte mer än 13 år då hennes liv skulle ta en överraskande vändning. Då mötte hon nämligen den sex år äldre grekiska kronprinsen Konstantin. Trots åldersskillnaden uppstod ömsesidigt intresse under mötet på på Fredenborg slott.

Det sägs att det tisslades och tasslades om Konstantins intresse för prinsessan som vid den tiden beskrevs som ”en söt och fnittrig tonåring med oemotståndliga skrattgropar i de runda kinderna”. Många, även andra kungligheter, tyckte att prinsessan var alldeles för ung för att vara intressant för 19-årig tronföljare.

– Jag kände genast att henne skulle jag gifta mig med, har Konstantin berättat.

Några år senare, året efter att Anne-Marie hade konfirmerats, tog sig Konstantin till Danmark för att träffa den där unga tjejen som han blivit så förtjust i.

– Han hade visst sett en bild på mig vid min konfirmation och ville gärna träffas. Så han hittade på nån anledning, någonting med segelsport tror jag, för att komma hit, har Anne-Marie sagt i en intervju med magasinet ALT for damerne.

Tiden i Grekland

Den dåvarande kronprinsen blev än mer förtjust och sommaren 1963 friade han. Prinsessan Anne-Marie sa ja men paret fick vänta med att gifta sig tills året efter då hon fyllde 18.

– Vi ville egentligen gifta oss med detsamma men vi var tvungna att vänta. Det var enligt min far inte tal om något annat, har Anne-Marie berättat.

Det tog bara tre veckor efter att prinsessan Anne-Marie hade fyllt 18 så bytte paret ringar i Metropolis-katedralen i Aten. Hon var klädd i vitt siden från Dior.

Under tiden fram till bröllopet hade kronprins Konstantin hunnit bli kung så den 18-årige Anne-Marie blev då drottning av Grekland. Det tog inte lång tid förrän paret fick sitt första barn, den 10 juli 1965 kom prinsessan Alexia till världen.

Men det var oroliga tider i Grekland. I april 1967, när Anne-Marie var höggravid med sitt andra barn, tog militärjuntan över makten och avskaffade monarkin. En månad senare föddes kronprins Pavlos. Familjen tilläts bo kvar i landet men det fanns ett krav, att kung Konstantin aldrig skulle blanda sig i politiken igen.

– Jag blev snabbt vuxen, har drottning Anne-Marie sagt de omtumlande åren i Grekland.

Kung Konstantin håller presskonferens när han officiellt blivit avsatt som Greklands kung. Han stöttas av hustrun Anne-Marie. Foto: MASSIMO SAMBUCETTI / AP Drottning Anne-Marie, kung Konstantin och deras dotter Theodora deltar i firandet av drottning Margrethe när hon firade 40 år på den danska tronen. Foto: SUVAD MRKONJIC

Den hastiga flykten

Konstantin höll inte sitt löfte. I december samma år deltog han i ett misslyckat kuppförsök och nu tvingades familjen fly landet.

Tillsammans med kung Konstantins mamma och syster, änkedrottningen Fredrika och prinsessan Irene, packade familjen ihop sig i ett litet plan och kung Konstantin satte sig själv bakom spakarna. Anne-Marie har berättat hur hon i tumultet glömde en väska på landningsbanan som var full med smycken.

När planet närmade sig Italien började flygplanets bränsle ta slut, därför landade familjen i Rom. Där blev man kvar i fem år. Under de första två månaderna bodde man på den grekiska ambassaden och den resterande tiden i en villa utkanten av staden.

Under flykten till Italien var drottning Anne-Marie gravid, men på grund av all stress fick hon missfall. Under de kommande åren blev Anne-Marie och Konstantin föräldrar tre gånger då Nikolaos, Theodora och Philippos kom till världen.

Vänskapen till prins Charles

1973 avsattes Konstantin officiellt som Greklands kung. Det skedde efter en folkomröstning som sägs ha varit riggad på förhand. I samband med det flyttade han, Anne-Marie och de fem barnen till Storbritannien. Där skulle de stanna i 40 år.

Familjen bodde i Hampstead utanför London och umgicks flitigt med den brittiska kungafamiljen. Kung Konstantin blev nära vän med prins Charles och är gudfar till självaste prins William.

2004 fick kung Konstantin och drottning Anne-Marie lov att flytta tillbaka till Grekland, men det dröjde till 2012 innan flyttlasset gick. Då hade de, förutom två dagslånga besök som turister, varit borta från sitt hemland i 46 år.

Trots att monarkin avskaffades räknas den Konstantin och Anne-Marie som kungliga av de övriga europeiska kungahusen. Kopplingarna och vänskapsbanden är starka.

Anne-Marie har kontakt med sin storasyster, den danska regenten drottning Margrethe. Men det är sällan de har några längre samtal.

– Hon ringer bara om det är något hon vill fråga om eller något specifikt hon vill prata om, har Anne-Marie sagt, enligt Se och Hør.

Triss i systrar. Drottning Anne-Marie tillsammans med storsystrarna prinsessan Benedikte och drottning Margrethe. Foto: STEFAN LINDBLOM / STELLA PICTURES Under tiden i London blev Anne-Marie och Konstantin nära vänner med prins Charles. Foto: KIRSTY O'CONNOR-PA/POOL SUPPLIED / STELLA PICTURES / SPLASH NEWS Här närvarar Konstantin och Anne-Marie på bröllopet mellan prins Charles och Camilla Parker-Bowles. Foto: MARTYN HAYHOW/POOL / EPA POOL

Relationen till drottning Margrethe

När drottning Anne-Marie fyllde 75 år i somras dök inte storasyster Margrethe upp på firandet. Det kom aldrig någon officiell förklaring till frånvaron, under dagarna då firandet ägde rum arbetade drottning Margrethe som vanligt och närvarade bland annat vid en invigning i Århus.

Detta väckte uppmärksamhet då drottning Margrethe genom åren varit väldigt förtjust i att fira födelsedagar. När hennes andra syster Benedikte fyllde 75 ordnade en drottningen en brakfest till hennes ära inne i Amalienborgs festsal.

Ironiskt nog har drottning Anne-Marie pratat just om sin storasysters faiblesse för födelsedagar.

– Hon älskar sin födelsedag och att bli firad, precis som vår far, har hon sagt i en intervju uppger Se og Hør.

Drottning Anne-Marie uttalade sig inte om sin storasysters frånvaro under 75-årsfirandet. Hon hade troligen fullt upp med övriga släkten. Fem barn och en massa barnbarn. Vissa av dem syns och hörs lite mer än de andra.

Barnbarnet är en jetset-drottning

Under de senaste åren har barnbarnet prinsessan Maria-Olympia gjort väsen av sig både i modevärlden och på Instagram där hon har en kvarts miljon följare.

Utan att behöva uppfylla några kungliga plikter lever hon det goda livet med adlig pojkvän, kändiskompisar och modellkarriär.

– Jag är lyckligt lottad för jag kan göra som jag vill. Jag kan ha på mig vad jag vill, som korta kjolar. Om man ska vara officiellt kunglig och del av det offentliga behöver man bete sig på ett visst sätt, har hon tidigare sagt.

Men trots att det är 54 år sedan hennes farfar och farmor tvingades lämna Grekland har hon valt att behålla sin titel.

– ”Av Grekland” är mitt efternamn. Det står i mitt pass, säger prinsessan Maria Olympia om sitt något ovanliga namn.

Anne Maries barnbarn Maria-Olympia lever ett jetset-liv. Foto: BACKGRID UK/IBL

Livet i lyx efter hemkomsten

Hennes farföräldrar Konstantin och Anne-Marie har nu varit gifta i 57 år. De är hemma igen i Grekland och lever ett avslappnat liv. De bor i den exklusiva kuststaden Port Heli och har det nederländska kungaparet Willem-Alexander och Maxima som grannar.

Den stora villan, som ligger på kanten av Egeiska havet, köpte paret 2014 av den libanesiske affärsmannen Marc Soursock. De betalade 50 miljoner kronor, men då fick de en stor och vacker pool på köpet.

Även om paret ses som kungligheter lever de ett tillbakadraget liv i Grekland. Enligt kungahusexperten Lars Hovbakke finns det inte så mycket de kan göra.

– De deltar i kulturella sammanhang som de få rojalister som är kvar vill att de ska vara med i. Men de har väldigt begränsade roller i Grekland, säger han till BT.

