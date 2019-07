De två unga skandinaviska kvinnorna hittades döda den 17 december i ett tält, vid foten av berget Toubkal som är ett populärt mål för bergsvandrare i Atlasbergen. De hade blivit utsatta för ett besinningslöst knivvåld, ett våld som även filmades och spreds på sociala medier.

Tidigare under sommaren dömdes tre IS-sympatisörer till döden för mordet . Marocko har däremot inte tillämpat dödsstraff de senaste 25 åren, vilket innebär att straffet troligtvis omvandlas till livstidsfängelse.

Männen har inte haft råd att resa till Syrien för att strida med IS, och valde därför att begå terrordåd i sitt hemland.

Överklagar domen

Men nu väljer de tre gärningsmännen att överklaga, rapporterar danska Ekstra Bladet.

Det är däremot oklart om de överklagar själva domslutet eller dödsstraffet.

Två av männen, Abdessamad El Joud och Younes Ouziad, har tidigare erkänt att de var de som dödade de två kvinnorna. Rachid Afati har i sin tur erkänt att det var han som spelade in den film på mordet som senare spreds på sociala medier.

– När jag arresterades visade polisen mig den andra sidan av IS. Om jag ska vara ärlig är jag fortsatt förvirrad. Jag vet inte om jag fortfarande är anhängare av IS. Allt jag vet är att jag ångrar att jag dödade de två turisterna, sa en av de dömda under rättegången, enligt VG.

De tre gärningsmännen greps efter att de fastnat på en övervakningsfilm på turistorten Imil. Dessutom tappade en av männen sitt ID-kort på brottsplatsen.

Förutom de tre gärningsmännen har totalt 24 personer åtalats för morden. 21 av dem har erkänt samröre med Islamiska staten, rapporterar Nyhetsbyrån AFP.

Dansk polis har även granskat sammanlagt 118 fall där videofilmen på mordet har spridits. I det fallet riskerar 14 personer olika straff.

