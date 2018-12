Domen som pensionerade rådmannen Per Eriksson kallar för sin ”bästa” handlar om ungdomsrån. I den dömdes alla de sju tilltalade unga gärningsmännen för brott.

Den kom i september 1999 och var viktig, kanske avgörande, för rätts-Malmös sätt att jobba med unga kriminella.

I den här domen satte hovrätten fingret på de nya rånargängens sätt att jobba.

Mängden var deras vapen. Inte kniv eller pistol, utan gruppen. Hotet som de tysta, passiva gängmedlemmarna utgör.

Då ska de dömas för det.

Tyckte Per Eriksson.

Per Eriksson, tidigare rådman i Hovrätten. Foto: PRIVAT

– Samförstånd tillhör de allra svåraste sakerna inom juridiken. Man hade rätt länge ett krav på att det skulle finnas något gemensamt planerande inför ett brott, säger Per Eriksson.

Domaren: ”Men vi hade ett annat resonemang”

Den synen gick han emot i en dom där sju ungdomskriminella dömdes för ett grupprån. Kritiken lät inte vänta på sig: Kan man verkligen hållas ansvarig för allt som ens kompisar gör? Är det verkligen ett brott att bara stå tyst och titta på?

– Tingsrätten skrev just så. Att det inte räcker att bara titta på, säger Per Eriksson. Och det gör det naturligtvis inte. Men vi hade ett annat resonemang. Någon går fram och rycker till sig en mobiltelefon. De andra står runtomkring, som ett hot. Gärningsmannen skulle aldrig våga annars. De andra vet: Vi är med som back-up.

De här killarna hade inte ännu kommit i den situationen att framtiden hade försvunnit för dem

Hur gick det sedan för ungdomsrånarna? I november 1998 satte polisen upp 45 tonårskillar på en lista. Det polisen visste om dem då var att de var misstänkta för ungdomsrån, eller umgicks när personer rånade. Vi har kartlagt killarna, som i dag är i 35-årsåldern. Vi har intervjuat några av dem, men också tagit fram dokument som skildrar deras liv och pratat med personer i deras omgivning. Här de fakta vi har fått fram om hur livet blev för 1998 års ungdomsrånare. • Fem av de 45 är döda. • Åtta av pojkarna hade en förälder som dog ifrån dem under deras barndom. • Lite fler än hälften av de 40 som överlevt håller sig i dag borta från kriminalitet. • 28 av de 45 som pekades ut på rånarlistan dömdes i verkligheten för rån eller rånliknande brott som unga. I nästan alla fall beslöt tingsrätten att överlåta åt socialtjänsten att ge vård åt den unge. • 13 av 45 har växt upp under sådana omständigheter att de omhändertagits med stöd av LVU. • Sex av 45 är födda i Sverige av föräldrar som är födda i Sverige. • Nio har vuxit upp i en familj tillsammans med två biologiska föräldrar som bodde ihop – 27 har det inte. För övriga sju har vi inte tillräckliga uppgifter för att beskriva familjebilden. • 28 av de 45 är födda under senare delen av året – 17 under första halvåret. (För några är födelsedatum inte helt säkert angivet.) • Kring sex av de 45 finns dokumenterat hos myndigheter att föräldrarna missbrukat. • Tre av de 45 unga männen växte upp med föräldrar som var kända kriminella. De var bland annat aktiva i mc-gäng, krogmaffia eller dömdes för grova rån. Research: Per Lindelöw Visa mer Visa mindre

Med det argumentet fälldes sju unga rånare. Ställdes till ansvar, tvingades inse vad de det var deltagit i.

– Det var jätteviktigt. De här killarna hade inte ännu kommit i den situationen att framtiden hade försvunnit för dem. Men det fanns ingen som vågade sätta ner foten för i dag ska det vara frivilliga insatser. Man ger dem en uppfattning om att ”här kan man lattja på”. Nu sa någon till.

Det pratades om rånen – det ökade rädslan

Per Eriksson fick sina femton minuters berömmelse på kuppen, för det var en ”utvidgning av praxis” på juridikspråk, ett bredare sätt att uppfatta vad det innebär att delta i ett brott. För utredarna i Malmö som sett rånarna härja under ett tag var det välkommet.

– Den här domen blev väldigt uppmärksammad, och jag har aldrig varit så populär hos polis och åklagare, säger Per Eriksson.

Domen kom till mitt under det sena 1990-talets rånvåg i Malmö. Det skrevs, pratades och gjordes tv-program om rånargängen som drog fram. Vilket naturligtvis ökade rädslan. Det syntes i domen, vilket Per Eriksson tycker är helt rätt.

”Den här domen blev väldigt uppmärksammad, och jag har aldrig varit så populär hos polis och åklagare”, säger Per Eriksson i dag. Foto: PRIVAT

– Det är klart att det ska få göra det. Om man har ett läge som vi hade – med flera tidigare fall – då kan man konstatera att den här typen av brott håller på att förgifta stan. Man har kommit till en punkt då domstolen måste visa var skåpet ska stå. Man får inte jamsa längre med de här killarna, säger Per Eriksson.

Att få unga att lämna den kriminella världen är inte bara polisens jobb.

”Varför? För att den personen såg mig som en människa”

Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och expert på unga kriminella, säger att kontakten mellan människor är helt avgörande för att en tonåring som börjat begå brott ska förändras.

– Jag har följt så många unga som har varit inne i kriminalitet. Om man ska bryta detta, måste man ha en person som man har en relation till. Också för att uthärda den ensamhet som skapas. Nästan alla kan berätta om en lärare som betydde något extra. Varför? För att den personen såg mig som en människa som är värd något. Inte som en trouble maker, säger Philip Lalander.

Det är inte raketforskning direkt, påpekar han.

– Nej nej, detta är grundläggande i vanlig socialpsykologi: Människor behöver människor omkring sig. Det är inget speciellt för kriminella. Det finns hur mycket teorier och bevis som helst för detta, säger Philip Lalander.

Problemet är pengar. I alla fall är det vad man brukar säga. Nationalekonomen Ingvar Nilsson påstår emellertid att det är billigare att bry sig. I alla fall om man räknar för hela samhället och på lång sikt.

– Man säger ofta ”vi borde göra något, men det är för dyrt”. Men ingenting är så dyrt som att göra ingenting, säger Ingvar Nilsson.

”Klokt att gripa in tidigt”

I 35 år har han tillsammans med kollegan Anders Wadeskog gjort ”sociala bokslut” och beräknat kostnader för utanförskap. De har försökt ta fram siffror som visar i kronor och ören hur mycket en social åtgärd egentligen sparar, räknat i framtida problem som därmed motverkas.

– Om vi gör något med en sprallig kille på mellanstadiet, kanske han inte blir gängkriminell tio–femton år senare. Jag menar att det är klokt att ingripa innan utanförskapet blir cementerat, säger Ingvar Nilsson.

Ett konkret räkneexempel i Ingvar Nilsson-matematik är att sätta in extraresurser för att skolbarn med adhd ska få möjlighet att lämna skolan med fullständiga slutbetyg. Så har det inte riktigt sett ut under gångna decennier.

– Det är två–tre–fyra procent av våra barn som har adhd. Men på våra fängelser ligger siffran på 70 procent, konstaterar Ingvar Nilsson.

Det är klokt att ingripa innan utanförskapet blir cementerat

Stöd till nyblivna föräldrar är också en investering som kostar lite och ger mycket, menar han.

”Vem som helst har möjligheten att bli en viktig vuxen i ett barns liv. Det gäller bara att se och ta chansen när det dyker upp i form av ett grannbarn, en ensamkommande flykting eller en släkting”, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet

En liknande slutsats drar forskaren Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Professor Anna Sarkadi: ”Man behöver inte stämpla barn”

Studier visar att råttbebisar får skadliga förändringar i hjärnan som kan påvisas redan efter 21 dagar med bristande omsorg. Det innebär att den unga råttan själv, när den växt upp, blir en sämre förälder. Ifall en annan råttmamma träder in och tar hand om råttbebisen på ett bra sätt kan skadan fixas, men bara fram till dag 6. Sedan är det för sent.

Även för människobarn är den första tidens omsorg avgörande för hjärnans utveckling, menar Anna Sarkadi. Men vi har mer tid på oss och kan också i vuxen ålder ta hjälp av terapi.

Om inte mamman klarar av situationen kan andra vuxna hjälpa. Pappa, mormor eller någon på förskolan, skriver Anna Sarkadi i bloggen. Det är således livsavgörande att vuxenvärlden träder in när ett barn far illa, för det kan bli för sent.

– Man behöver inte stämpla barn, det handlar mer om att säga: ”Det verkar som att Kalle har problem, hur kan vi hjälpa honom?”. Vem som helst har möjligheten att bli en viktig vuxen i ett barns liv. Det gäller bara att se och ta chansen när det dyker upp i form av ett grannbarn, en ensamkommande flykting eller en släkting.

