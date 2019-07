I dag kom domen om att de tre gärningsmännen får dödsstraff för mordet som skedde i Marocko i december 2018. De tre männen, 25-årige Abdessamed Ejjoud, 27-årige Younes Ouaziyad och 33-årige Rachid Affati, kommer troligen att få dödsstraffet omvandlat till livstidsfängelse. Det var 25 år sedan Marocko genomförde dödsstraff.

De tre marockanska männen är IS-sympatisörer. De hade inte råd att resa till Syrien för att strida för IS.

I stället bestämde de sig för att utföra terrordåd i sitt hemland.

Två skandinaviska kvinnor blev offer

Offren blev två unga skandinaviska kvinnor på vandringssemester i Marocko – Maren Ueland från Norge och Louisa Vesterager Jespersen från Danmark. De hittades döda 17 december förra året – och hade blivit utsatta för besinningslöst knivvåld.

Under rättegången framkom att en av gärningsmannen ångrade mordet.

– När jag arresterades visade polisen mig den andra sidan av IS. Om jag ska vara ärlig är jag fortsatt förvirrad. Jag vet inte om jag fortfarande är anhängare av IS. Allt jag vet är att jag ångrar att jag dödade de två turisterna, sa en av de dömda under rättegången enligt VG.

Sammanlagt 24 personer har åtalats för dådet. 21 av dem har enligt AFP erkänt samröre med IS.

Hittades i tält

De två kvinnorna hittades vid foten av berget Toubkal som är ett populärt mål för bergsvandrare i Atlasbergen, och som ligger cirka tio mil från Marrakech.

Statlig marockansk tv rapporterade på tisdagen efter mordet att de gripit tre män, enligt NRK.

Männen som greps identifierades på en övervakningsfilm från turistorten Imil. En av männens ID-kort hittades även vid brottsplatsen.

Mordet filmades

Kort efter att kvinnorna mördats spreds en video på mordet i sociala medier, bland annat i Danmark. Dansk polis granskade sammanlagt 118 fall där videon spridits och 14 personer riskerade straff för brottet.