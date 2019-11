November innebär en tid av besvärande väderlekar som häftigt regn, snöfall och dimma.

Nu har det inneburit att flera flyg till Småland fått ställas under fredagskvällen, enligt Barometern.

Ett plan från Arlanda till Kalmar med avgång 22.05 till Kalmar Örland Airport har ställts in. Tidigare under kvällen ställdes även en avgång från Bromma till Växjö in, skriver tidningen.