”Det pågår en kamp mellan vinter och vår”

För bara några dagar sedan präglades Skåne och resten av Sydsverige av snöovädret Evert – som inte minst ställde till med problem i kollektivtrafiken.

Desto varmare väder blev det lördag och söndag, när molntäcket sprack upp och solen tittade fram.

Men låt dig inte luras. Bara för solen gjort comeback innebär det inte att värmen är här för att stanna.

– Jag har lite deppiga nyheter. Molnen kommer tätna under måndagskvällen och det är ett område med splittrat regn som drar in under kvällen. Det är inga stora regnmängdes alls, men när man vaknar upp på måndagsmorgonen kan det dröja kvar lite regn, säger meteorologen Maria Augutis, och fortsätter, mindre muntert:

– Det blir en gråmulen start på veckan..

Framför allt utanför de skånska gränserna kan nederbördsområdet blandas med en del snö. I övrigt får Sydsverige temperaturer på mellan noll och fem grader under den kommande veckan.

”Väldigt varmt för två veckor sedan”

– Nederbörden lugnar faktiskt ner sig framåt tisdag och det kommer bli ett uppehåll med torrare luft och nordvästliga vindar. Molntäcket kommer spricka upp och solen kan visa upp sig både tisdag, onsdag och torsdag, säger Maria Augutis.

Men ...

– På fredag sveper det ner betydligt kallare luft. I stället för att ligga på runt fyra – fem grader kommer vi nog sjunka ner på några enstaka plusgrader på fredag. Det är för vi har kallare och nordliga vindar som sveper ner.

SMHI definierar den meteorologiska våren som en period när dygnsmedeltemperaturen varit stigande och över noll grader under sju raka dygn. Samtidigt krävs också att temperaturen är under 10 grader – annars är det tal om sommar.

I en rent meteorologisk mening har stora delar av Sydsverige egentligen vår just nu. Men den där riktiga vårvärmen är fortfarande en bra bit bort, berättar Maria Augutis.

– Det var väldigt varmt för två veckor sedan, ovanligt varmt. Där som vi är nu är egentligen mer normalt. Sedan känns det kallare nu eftersom det var så varmt för två veckor sedan.

Med lite tur kan det kanske bli riktigt vårväder vid slutet på mars, enligt den senaste väderleksrapporten. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

”Kan svänga väldigt fort”

Men visst finns det kanske vårvärme i sikte.

Långtidsprognosen är visserligen osäker, understryker Maria Augutis. Men framåt slutet på mars kan det bli tal om ett varmt och fint vårväder över Sydsverige.

– Men det är lite tidigt att säga för mycket ännu, vilket är vanligt under våren. Den kalla vinterluften kämpar mot vårvärmen, som försöker ta sig in. Det är en kamp mellan olika luftmassor som är väldigt vanlig under våren. Den gör att det kan svänga väldigt fort.

Behöver vi oroa oss för ännu mer kallt snöväder?

– Nja, vid slutet på veckan ser det ju ut att bli något kallare. Så på nattetid fredag, lördag och söndag: ja. Men på dagtid når vi nog ändå upp till en eller två plusgrader.

Överlag känns det som vi haft lite märkligt väder den sista tiden. Från en dag till nästa kändes det som att folk vandrade på frusna kanaler, till att njuta i solen och sedan kom Evert?

– Ja, och det är helt galet men också charmen med våren. Även om det blir svårt att planera sin garderob, säger Maria Augutis, och avslutar:

– Det är så himla vanligt att det blir en kamp mellan vinter och vår. Till slut kommer våren att vinna, men just nu spretar vintern emot ganska bra, tycker jag.

LÄS MER: Danska strategin kan ha räddat upp till 33 000 liv

LÄS MER: 95 av 100 slutade flyga från Kastrup

LÄS MER: Dömd läkare får inte gå tillbaka till jobbet