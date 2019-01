Det här vet vi om tågolyckan på bron

Snabbtåget ICL210. Foto: TT NYHETSBYRÅN

TÅGEN

Snabbtåget ICL210 är under onsdagsmorgonen på väg från Aarhus på Jylland till Köpenhamn på Själland. På tåget befinner sig 131 passagerare, en lokförare och två tågvärdar. För att ta sig mellan de två landsdelarna måste tåget åka över Stora Bältbron.

Samtidigt är ett godståg som tillhör Deutsche Bahn på väg i motsatt riktning, från Själland. Det är lastat med hundratusentals tomma ölflaskor som ska fraktas till Carlsbergs bryggeri i Fredricia.

Olyckan inträffade på den lägre delen av Stora Bältbron. Foto: TT NYHETSBYRÅN

STORA BÄLTBRON

Bron består av två delar. Östbron och Västbron. Östbron är högre och där kör inte tåg, utan bara motortrafik. Tågtrafiken kör i stället i en tunnel under den delen av Stora Bält.

Det är under onsdagsmorgonen stora skillnader mellan vindstyrkorna på öst- och västbron. Därför är biltrafiken avstängd men tågtrafiken får köra på som vanligt. Det är på västbron, den lägre delen, som olyckan kommer att inträffa.

Vågorna slog höga under Stora Bältbron strac efter olyckan. Foto: TT NYHETSBYRÅN

STORMEN

Stormen Alfrida rasar för fullt på Stora Bält. Höga vågor slår mot brons pyloner och vindbyar rasar. Det danska väderinstitutet DMI varnar för högt vattenstånd och uppmanar danska att stanna hemma om de verkligen inte måste ge sig ut.

När godståget kommer körande västerifrån mäts vindhastigheten på bron. Banedanmark (den danska motsvarigheten till Trafikverket) har ett varningssystem som sätts i gång om vindmätarna visar att det under 10 minuter blåser mer än 21 meter per sekund, då ska tåget per automatik larmas och få instruktioner om att inte köra fortare än 80 kilometer i timmen. Så sker inte nu, eftersom den högst uppmätta vindstryrkan på västbron är 20,9 meter per sekund, enligt Fredericia Dagblad.

– Vi kommer naturligtvis undersöka vad som hänt och om det är något vi kan göra annorlunda för att undvika liknande händelser i framtiden, säger Martin Harrow som är områdeschef för Banedanmark till BT.

Även godståget hade stora skador efter kraschen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

KRASCHEN

När de två tågen möts på bron händer det som inte får hända. Enligt Haverikommissionens preliminära rapport sliter vinden tag i en trailer som står på en av godstågets vagnar. Bilder från olycksplatsen visar att den första vagnen är tom, mycket talar för att det är därifrån trailern slits loss.

Trailern träffar snabbtågets främre del med en våldsam kraft. Den borrar sig igenom vänstersidan av tåget. Stålet fläks upp och glasrutor krossas. Resenären Thomas Schou-Moldt sitter längst fram i tåget i en tyst kupé.

"Jag var med på snabbtåget över Stora Bält under morgonen. Jag har inga fysiska skador och är därför helt okej. Det är helt mirakulöst för att jag satt i den främre vagnen, allra längst fram. Alla som satt på den vänsta sidan av tysta kupén har dött, jag satt till höger", skriver han senare i ett Facebookinlägg som BT uppmärksammat.

Skräckbilden inifrån tåget visar hur hela den vänstra delen av främre tåget rivits upp. Foto: AP / TT NYHETSBYRÅN

SKRÄCKEN

Många av tågets passagerare förstår inte vad som händer. Resenären Li Peng berättar för TV2 hur hon hör ett ovanligt ljud som bara blir högre och högre. Andra resenärer beskriver ljudet som det värsta de någonsin hört.

De som sitter i främre delen av tåget ser förödelsen längst fram och hinner i bästa fall krypa ihop, Li Peng lyckas glida ner framför sitt säte. Bara sekunder senare bromsar tåget in kraftigt. Det känns som om tåget kört in i något och människor, väskor, glas och bråte flyger omkring inne i tåget.

Sedan blir allt tyst.

Olyckstågets bakre del är relativt oskadd. Foto: TT NYHETSBYRÅN

VÄNTAN

Klockan 07.35 får polisen på Fyn det första larmet om olyckan på Stora Bältbron. Det kommer dröja en timme innan den första räddningspersonalen når de skadade inne i tåget. På motorvägen på båda sidorna av Stora Bältbron är det kaos, mängder med lastbilar och personbilar står still eftersom trafiken på bron är avstängd. Polis och räddningstjänst vädjar på Twitter.

"Våra insatsledare kan inte komma fram till olyckan på Stora Bältbron, håll räddningsfilen fri", skriver räddningstjänsten på Twitter.

Inne i tåget får passagerarna själva påbörja räddningsarbetet. I den främre delen av tåget är det kolsvart. Solen har inte gått upp ännu och elen fungerar inte. Men systematiskt börjar de överlevande passagerarna hjälpa varandra. De som knappt skadats alls ser till att de svårt skadade forslas längre bak i tåget.

Resenären Jack Andersen sitter också i den främre delen av tåget, han får syn på tågföraren.

– Han springer runt med två mobiler och försöker styra upp allt och lugna alla som är oroliga. Han var verkligen formidabel, berättar Jack Andersen senare för Ekstrabladet.

Överlevande från olyckan fördes till Nyborg. Foto: TT NYHETSBYRÅN

RÄDDNINGEN

När räddningspersonalen till slut kommer fram till tåget kommer de till kaos. Det ligger ölbackar och tomglas spridda längs flera hundra meter av rälsen. Krossat glas överallt. Inne i tåget möts de av flera skadade och döda.

Högsta prioritet är att få ut de skadade ur tåget. På Odense Universitetsjukhus ställs planerade operationer in och det görs plats för skadade från tågolyckan.

Tomma bussar anländer till platsen som transporterar överlevande till en idrottshall i Nyborg som får fungera som en uppsamlingsplats.

Där möts de av psykologer och läkarpersonal. För många av de överlevande är det först nu som de förstår vidden av olyckan.

När polis och räddningstjänst till slut kunde nå olyckan tillkallades alla tillgängliga resurser. Foto: TT NYHETSBYRÅN

POLISARBETET

När tåget är tömt på skadade och överlevande startar polisens tuffa arbete att identifiera de döda. Polisen meddelar att sex personer omkommit i olyckan. 16 personer har skadats, 14 av dessa uppges vara lindrigt skadade och två passagerare vårdas för allvarligare skador.

Tågvraket är en farlig och skrämmande plats att arbeta på för poliserna. Samtidigt som de ska navigera i det skadade tåget måste de skydda sig mot blåsten utanför. När tåget senare under kvällen tagits från platsen och först till en mer skyddad miljö kan polisen arbeta effektivare och då hittas ytterligare två personer. Något de meddelar under torsdagsmorgonen.

Totalt har åtta personer nu dött i olyckan, fem kvinnor och tre män. Polisen har bara kunnat säkerställa identiteten på fyra av de omkomna.

– Några av de omkomnas kroppar har väldigt svåra skador och nu använder vi DNA-analyser och tandkort för att kunna identifiera dem, säger Arne Gram.

Båda tågen är flyttade från Stora Bältbron och ska undersökas noggrant av Haverikommissionen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

UTREDNINGEN

Efter att polisen gjort sitt tar nu Haverikommissionen över arbetet med de två kraschade tågen. De ska försöka lista ut vad som egentligen inträffade på Stora Bältbron på morgonen den 2 januari 2019.

Till sin hjälp har de två så kallade svarta boxar som förhoppningsvis ska kunna reda ut tekniska detaljer från olyckan som de båda tågens hastighet och när de bromsade.

– En olycka av den här storleken kan ta flera månader att utreda, till och med upp till ett år, säger Bo Haaning vid Haverikommissionen till BT.

