Kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, Roger Fredriksson, suckar lite. Moderaternas valaffischer är försenade från tryckeriet och de övriga partierna drog i gång affischering och valrörelse under den gångna helgen. Hans parti har ingen valstuga den här gången ("Vi är ute och pratar med folk i stället överallt"), men på Ronneby Torg står valstugorna på rad: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det sistnämnda partiet har även en husbil smyckad med partiets symbol blåsippan som kör runt i centrala Ronneby.

Vardagshjälte med flygblad

Vid en offentlig affischeringskur i duggregnet möter Kvällspostens utsända Ronneby-bon Anders Stenberg i full färd med att sätta upp informationslappar om informationsmöten med stadens politiker för invandrare. Under hela fem tillfällen fram till valet arrangerar föreningen Mångkulturellt Centrum i Ronneby tillsammans med Hyresgästföreningen och ABF informationstillfällen för de nya svenskar som varit i Sverige i mer än tre år och som har rösträtt i kommunvalet i höst. Målet är att öka valdeltagandet i denna gruppen.

– Det är inte lätt att särskilja de olika partierna. Vi berättar hur man röstar och var man kan hitta information, berättar Anders Stenberg.

Seniorens gärning kan närmast sammanfattas som: Folkbildning i duggregnet, över språkgränserna. En vardagshjälte med flygblad.

"Jag är här för att stå till svars inför väljarna"

Som av en händelse har Barn- äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallengren (S) vägarna förbi Ronneby. Tidigare under dagen har hon gjort platsbesök på äldreboendet Östralycke och Bodetorpsskolans fritidsgård i Karlshamn. I Ronneby träffade statsrådet både partimedlemmar och valstugearbetare, vanliga väljare - och Kvällspostens utsända.

– Jag är här för att finnas till hands och stå till svars för det som väljarna och medborgarna undrar om.

Stjärnglans i Ronneby

Men som om det inte räckte med regeringsbesök i Ronneby under måndagen förärades torget även av den Guldbagge-belönade skådespelerskan Katarina Ewerlöf ("Tomten är far till alla barnen"). Numera är hon knuten till Stockholms Stadsteater men var synlig på sydsvenska breddgrader så sent som i början av året då hon medverkade i Malmö Operas "Spelman på taket". Därmed fick Kvällspostens valturné om lokalpolitiken i Ronneby en oväntad stjärnglans.

Ewerlöf har även spelat den fiktiva politikern Lena Lagerfelt i det politiska dramat "Kommissionen" (SVT, 2005). Ewerlöf själv var under gårdagen inte sen med att dela med sig av en allvarlig varning inför valet. Engagemanget för frågan var tydlig.

Läs vad Katarina Ewerlöf, Anders Stenberg, Ronnebybor och de tre lokala politikerna Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) och Sune Håkansson (ROP) tycker är de viktigaste lokala valfrågorna. Och följ med oss i morgon igen, då Kvällspostens valturné återvänder till Skåne efter besöken i Växjö, Kalmar och Ronneby.

Katarina Ewerlöf, skådespelerska. Foto: JENS CHRISTIAN

Katarina Ewerlöf, skådespelerska på Dramaten VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE VALFRÅGAN FÖR DIG? – Det är oerhört viktigt att inte falla ur farstun för de enkla budskapen. Att inte falla för det populistiska. Visa mer Visa mindre

Foto: JENS CHRISTIAN

Roger Fredriksson (M), kommunstyrelsens ordförande 1. VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN I RONNEBY? – Vår valkampanj handlar om framför allt tre saker: Trygghet, omtanke och utveckling. Tryggheten handlar om hur man upplever att bo här men också hur man har det i hemtjänsten, att äldre känner sig väl sedda. Omtanke är hur vi tar hand om våra barn, till exempel. Och för att få en utveckling så måste trygghet och omtanke samspela. Utveckling är viktigt för Ronneby. Vi är en tillväxtkommun. Och vi måste tänka flera steg framåt här för att möta den positiva trenden som vi har just nu. 2. VAD ÄR DU MEST NÖJD MED OCH MEST MISSNÖJD MED UNDER GÅNGNA MANDATPERIODEN? – Det jag är mest nöjd med är företagsetableringen som vi nu på allvar fått till, flera hundra arbetstillfällen som har kommit till och är på väg in fortfarande i kommunen tack vare det arbete som vi helt la om när vi tillträdde 2011. Det som har varit en utmaning, som jag inte är säker på att vi hade kunnat göra annorlunda, är den stora invandringen som vi har haft, där vi har tagit ett väldigt stort ansvar jämfört med många andra kommuner. Där tycker jag börjar landa och lugna ner sig i verksamheten. 3. VARFÖR KOMMER DET GÅ BRA FÖR DITT PARTI I KOMMUNVALET? – Vi har levererat det vi har lovat i den tidigare valrörelsen. Vi kör inte med valfläsk utan vi talar om att: "Det här vill vi göra. Det här är värdefullt för oss". Och vi jobbar med det hela tiden, genomgående. Så trovärdigheten kan vi stå för. 4. I ÅR FIRAR KVÄLLSPOSTEN 70 ÅR. VAD HAR DU FÖR RELATION TILL KVP? – Jag har läst den så länge jag kan minnas, faktiskt. Så jag har vuxit upp med den. Er och de lokala tidningarna har jag följt hela tiden. Visa mer Visa mindre

Magnus Pettersson (S), kommunalrådskandidat i Ronneby. Foto: JENS CHRISTIAN

Magnus Pettersson (S), kommunalrådskandidat 1. VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN I RONNEBY? – Våra barn och ungdomar. Vi vill satsa på kultur för unga men även höja föreningsbidraget. Det är där vi kan påverka starten och få ett bra samhälle. Också att vi ska stoppa vinstjakten och utförsäljningen av kommunal verksamhet. 2. VAD ÄR DU MEST NÖJD MED OCH MEST MISSNÖJD MED UNDER GÅNGNA MANDATPERIODEN? – Det jag är mest missnöjd med är att man kommer införa LOV:en i särskilt boende. Det gillar vi inte. Det vi är mest nöjda med är att vi har gjort en uppgörelse om skolan och skolans framtid och nybyggnationen av skolan. 3. VARFÖR KOMMER DET GÅ BRA FÖR DITT PARTI I KOMMUNVALET? – För att vi har pekat på de områden som vi ser behöver utvecklas, och det är skola, vård och omsorg. Men framför allt våra barn och ungdomar är viktiga, och vi tror att vi har den bästa politiken på det området. 4. I ÅR FIRAR KVÄLLSPOSTEN 70 ÅR. VAD HAR DU FÖR RELATION TILL KVP? – Jag har haft barn som har sålt Kvällsposten för att tjäna lite extra pengar. Jag är nog lite dålig på att läsa Kvällsposten, men jag tar ju del av vad som händer och sker på webben. Visa mer Visa mindre

Sune Håkansson (ROP), ordförande för Ronnebypartiet. Foto: JENS CHRISTIAN

Sune Håkansson (ROP), ordförande Ronnebypartiet 1. VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN I RONNEBY? – Det är faktiskt att inte höja skatten. Ronneby ligger högst i Blekinge. Ska en kommun kunna dra till sig folk så får man inte höja skatterna. Och risken är överhängande, det är bara att titta i budgetprognoserna. 2. VAD ÄR DU MEST NÖJD MED OCH MEST MISSNÖJD MED UNDER GÅNGNA MANDATPERIODEN? – Det är faktiskt att äldreomsorgen fungerar bättre än vad den gjorde förr. Och sen kan man alltid nämna att vi har en väldigt positiv befolkningsökning. På den negativa sidan är det att en del frågor fortfarande tar för lång tid i den kommunala processen. 3. VARFÖR KOMMER DET GÅ BRA FÖR DITT PARTI I KOMMUNVALET? – Jag säger ungefär som Hedlund sa på sin tid: "Om folk i utkanten av bekantskapskretsen hälsar vänligt, då går det bra. Tittar de in i skyltfönstret går det dåligt." Och de hälsar vänligt och kommer och pratar. 4. I ÅR FIRAR KVÄLLSPOSTEN 70 ÅR. VAD HAR DU FÖR RELATION TILL KVP? – Inte mycket. Jag köper en kvällstidning om året, ungefär. Och det brukar vara att det finns någon opinionsmätning. Och sen följer jag er och andra på nätet. Visa mer Visa mindre

Barbro Svensson i Ronneby. Foto: JENS CHRISTIAN

Barbro Svensson, 65 VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN I RONNEBY? – Jag har inte röstat på 30 år. Jag har lagt min röst på Guds rike i stället. Visa mer Visa mindre

Carina Berglund i Ronneby. Foto: JENS CHRISTIAN

Carina Berglund, 57 VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN I RONNEBY? – Det är mycket som är viktigt. Trygghetsfrågan är aktuellt här i Ronneby. Det har varit stökigt men det har blivit bättre. Visa mer Visa mindre

Anders Stenberg i Ronneby. Foto: JENS CHRISTIAN