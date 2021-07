Danskt oväder på väg mot Syd: ”Passa på att njuta”

Enligt Per Holmberg ska det bli uppemot 26 grader i Sydsverige under dagen. Värmen kommer hålla i sig under lördagen och delar av söndagen. Sedan kommer ovädret, berättar han.

– Nu är det bara till att passa på och njuta av värmen före det blir ostadigare. Bada, eller gör det man gör i värmen, säger Per Holmberg.

Sedan kommer slöjmoln, ursprungligen från Tyskland, via Danmark till Sydsverige. Viss sol kommer klara av att lysa igenom slöjmolnen – men det kommer upplevas som disigt.

Slöjmolnen kommer först och främst drabba Skåne och redan under natten till måndag finns det risk för åska i stora delar av Sydsverige. Enligt Per Holmberg kommer kustdelarna att bli mer skonade från åskvädret.

– Generellt blir det betydligt ostadigare nu från och med nästa vecka, säger Per Holmberg.

Ovädret kommer först till Skåne men kommer sakta men säkert även sprida sig till Blekinge och Kalmar län under söndagsnatten.

I samband med slöjmolnens intåg kommer det även förekomma regn på flera orter i Sydsverige. I samband med det kommer temperaturerna att sjunka.

Sprider sig norrut

Längst med Västkusten kommer värme till en början att dra fram under helgen. I Halland förväntas temperaturerna stiga mot upp emot 29 grader, vilket GT har rapporterat om.

Under lördagen kommer Västsverige få en riktig högsommardag – sen kommer de också drabbas av regnskurar och åska.

Per Holmlund berättar att ovädret rör sig norrut.

– På tisdag och onsdag kommer det vara en del regnskurar i Sydsverige. Det kommer passera men det dåliga vädret kommer fortsätta även mot slutet av nästa vecka.

Däremot behöver semesterfirarna inte oroa sig – skurarna förmodas inte pågå under hela dagarna. Det kommer komma skurar som enligt Per Holmberg inte varar särskilt länge.

– Det kommer ändå vara en del sol i Sydsverige, säger Per Holmberg.

