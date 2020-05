Danska regeringen, med statsminister Mette Frederiksen i spetsen, tog tidigt beslut om kraftiga åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Redan i mitten av mars stängdes stora delar av landet ner och budskapet ”Håll avstånd!” upprepades som ett nationellt mantra.

Men nu börjar det bli lite si och så med det det, allt hålla avstånd alltså. En undersökning som opinionsinstitutet YouGov gjort för BT visar att nästan hälften av danskarna, 44 procent, har börjat slarva med att hålla avstånd till andra ute på gator och i matbutiker.

Den här förändringen sker samtidigt som Danmark håller på att öppnas upp. Förra veckan öppnade landets köpcentrum. Under måndagen är det dags för restauranger, kaféer, bibliotek och flera andra verksamheter att åter slå upp portarna.

Det här oroar virologen Allan Randrup Thomsen, som är professor vid Köpenhamns universitet.

– Det är även min känsla att folk inte är lika noga med att hålla avstånd som de var i början av pandemin, säger han till BT.

Under måndagen öppnar restauranger och kaféer i Danmark. Inne i Christiania finns det tydliga instruktioner om att hålla avstånd. I helgen öppnades fristaden Christiania åter upp igen för besökare.

Restriktioner på restauranger

Han tycker att myndigheterna har skickat fel signaler när de har reducerat avståndskravet från två meter till en meter.

– Det skapar en uppfattning om att att det inte är så viktigt att hålla avstånd längre.

När Danmarks restauranger öppnar upp igen under måndagen är det ändå med restriktioner. Öppettiderna får inte vara så generösa som tidigare och antalet besökare begränsas beroende på hur stor restaurangen är. Reglerna som gäller är att det ska finnas minst två kvadratmeter per sittande gäst. Om gästerna står upp är det fyra kvadratmeter per gäst som gäller.

Totalt har 547 danskar som varit smittade med coronaviruset avlidit. Det är procentuellt betydligt färre än i till exempel Sverige. Men det finns ändå många i Danmark som tycker att den danska nedstängningen har varit övedriven.

Enligt läkaren och debattören Vibeke Manniche drabbades Mette Frederiksen och regeringen tidigt av corona-panik.

– Vi har inte ens varit nära det skräckscenario som regeringen presenterade. Deras agerande styrdes av rädsla, säger hon till BT.

Läkaren och debattören Vibeke Manniche anser att den danska regeringen drabbades av corona-panik. Foto: Pressbild

Allvarliga konsekvenser

Enligt Vibeke Manniche, vars åsikter i coronafrågan är omdiskuterade i Danmark, har stängningen av landet fått allvarliga konsekvenser, hälsomässigt, ekonomiskt och socialt.

Även om restauranger och kaféer öppnar under måndagen är det många verksamheter som tvingas att hålla stänga fram till den 8 juni. Nattklubbar och barer får vänta till augusti.

– Nu är det nästan konstigt att man inte öppnar upp helt. Utbrottet är i stort sett över och det kommer ingen andra våg. Statsministern har rosats för sin handlingskraft men jag tycker det är tvärtom. Nu borde hon säga att vi öppnar upp helt, det finns inga skäl till något annat.

Allan Randrup Thomsen håller inte med.

– Det ska inte till så många smittbärare för att sprida sjukdomen igen. Det kan snabbt ta fart igen, säger han.

