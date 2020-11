Danmarks drömmigaste hus sålt till oljemiljardär

A/S United Shipping & Trading Company är ett danskt oljeimperium. Med en omsättning på 100 miljarder räknas det som ett av landets största företag.

Ägaren, Torben Østergaard Nielsen, har nyligen säkrat att imperiet stannar kvar inom familjen. Döttrarna Nina, 36, och Mia, 30, har fått ta över totalt 66 procent av företaget.

Därmed är döttrarna miljardärer. Deras pappa räknas som en av Danmarks rikaste personer med en förmögenhet på 15 miljarder kronor.

Och nu börjar det kanske bli dags att luta sig tillbaka och låta döttrarna tar över. Torben Østergaard har nämligen köpt ett av Danmarks mest spektakulära hus, nämligen ”Holländarhuset” som ligger precis på kanten till Skagerrak i mytomspunna Skagen. Havsutsikten är nästan 360 grader.

Huset kallas ”Holländarhuset” på grund av sin spännande historia. 1917, mitt under brinnande världskrig, byggdes huset och in flyttade det äkta paret Carl och Birgitte Berger, från just Holland.

Skickade brevduvor

Det är ingen slump att huset är högt beläget ovanför stranden, paret Berger skulle övervaka skeppstrafiken i området och sedan skicka underrättelserna till Tyskland.

Det var Carl Berger som spanade och Birgitte Berger som sedan skickade i väg informationen söderut med hjälp av brevduvor.

Under över 100 år har huset kämpat mot havets starka krafter. Flera gånger har man utrymt det för man har trott att det ska rasa ner i vattnet.

Men tack vare ny teknik har man nu kunnat säkra husets framtid och det var kanske därför som Torben Østergaard Nielsen och hans döttrar slog till.

Huset har till mångas förvåning legat ute på marknaden ett par år. Nu när det såldes fick Torben Østergaard betala 23 miljoner kronor vilket gör det till den dyraste husförsäljningen på Jylland i år.

Vad får han då för sina pengar? Ja förutom den vidunderliga utsikten har han 209 kvadratmeter till sitt förfogande fördelat på sex rum och kök.

