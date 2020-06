Danmark vill öppna för länder med låg smitta

Danmark valde redan tidigt under pandemin en annan väg än Sverige, en hårdare väg med tuffa restriktioner. Stängda skolor, hårda regler kring social distansering – och stängd gräns.

De senaste veckorna har restriktionerna mjukats upp, och nyligen meddelade Danmark att man öppnar gränsen för resande från Norge, Island och Tyskland. Men mot Sverige är den alltjämt stängd. Anledningen: Sverige anses ha för omfattande smittspridning.

Strax efter beskedet om gränsöppning mot till exempel Norge kom diskussionen i gång kring möjligheten att öppna den danska gränsen för regionala delar av Sverige. Det skulle kunna vara motiverat av ekonomiska skäl då Öresundregionen är tätt sammanflätat över nationsgränsen. Skåne har heller inte drabbats av högre dödlighet än Köpenhamnsregionen, enligt siffror från myndigheter i de båda länderna.

Danmark införde tidigt hårda restriktioner för att möta pandemin. Foto: JENS CHRISTIAN

Nu verkar Danmark vara redo att gå ytterligare steg mot att öppna gränserna. Under tisdagen sa landets statsminister Mette Frederiksen under en debatt i Folketinget att man har för avsikt att sätta upp objektiva kriterier för när ett land anses säkert nog för att dess invånare ska släppas in i Danmark.

– Om smittan i ett land är på en acceptabel nivå så är det vår avsikt att öppna gräserna till det landet.

Statsministern nämnde dock inga specifika länder som skulle vara aktuella för att omfattas av de nya reglerna.

Enligt Ekstrabladet kommer nu den danska regeringen att presentera sitt förslag på kriterier för den danska utrikespolitiska nämnden, först efter detta kan det stå klart vilka medborgare som kan se fram mot ett Danmarksbesök framöver.