Danmark är där Sverige var förra veckan – stänger helt

I början av förra veckan gick Danmarks statsminister Mette Frederiksen ut med strikta nya restriktioner i landet.

Det handlade bland annat om att barer, restauranger, kaféer, teatrar, biografer, simhallar och gym stängs i 69 kommuner, däribland Köpenhamn. Elever i årskurs fem och högre skulle också skickas hem, löd budskapet.

Och från och med i morgon, onsdag, klockan 15 kommer hela landet omfattas av nedstängningen.

Detta för att stoppa det allvarliga läget i landet.

Det allvarliga läget är dock i nivå med där Sverige befann sig för en vecka sedan. Den 7 december hade Sverige 506,16 fall dagligen per en miljon invånare i genomsnitt under en sjudagarsperiod. Motsvarande siffra för Danmark var under måndagen, 504,74.

Det kan också jämföras med Sveriges 582,59 i går, måndag.

Detta enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

Lag om munskydd i Danmark

Sverige har haft en större smittspridning än Danmark sedan i slutet av oktober. Länderna har dock haft olika strategier för att bekämpa smittan. Danmark har upprepande gånger stängt ner landet i större omfattning medan Sverige har satsat mer på råd och rekommendationer.

Danmark har också stängt gränsen till Sverige – vilket Sverige inte har gjort mot Danmark.

Vidare har Danmark också lag om munskydd, just nu i butiker, på museer och i kollektivtrafiken, vilket Sverige aldrig har haft.

I jämförelsen mellan länderna ska det dock påpekas att Danmark har testat befolkningen i betydligt större utsträckning.

När Anders Tegnell fick frågan om olika länders åtgärder sett till dödstal i SVT:s Aktuell i början av december svarade han:

– Det finns ju mycket diskussioner om vilka åtgärder som har gett effekter. Man kan ju jämföra med länder i Europa där man har stängt ner väldigt mycket men ändå har hamnat på väldigt höga tal och där har man vidtagit betydligt strängare åtgärder än i Norge och Finland. Det är förmodligen så att alla som haft en allvarlig spridning under våren också haft det nu i höst.

– Jag tror att vi kommer att ägna många år för att se vad de rätta åtgärderna var. Samtidigt måste vi komma ihåg att många av de här åtgärderna har varit väldigt kostsamma för folkhälsan.

