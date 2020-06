Då vänder det – nytt högtryck på ingång

Det ostadiga vädret kommer som en tvär kontrast mot högsommarvärmen vi har vant oss vid under de senaste dagarna.

Den närmaste tiden kommer att kantas av skurar och blåst.

– Vi kommer att vara kvar i det här ostadiga vädret i alla fall veckan ut, säger Maria Augutis, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Alla semesterfirare kan dock glädjas åt att det ser ut att vända – redan till nästa vecka. Ett högtrycksområde med stabilt väder verkar växa till sig över de brittiska öarna.

– Sedan kommer det långsamt att sprida sig österut under veckan och röra sig in över södra Sverige. Även om detaljerna är osäkra så kan det bli en stabilisering någon gång under nästa vecka, säger Maria Augutis och fortsätter:



– Det blir mindre regn och långsamt också lite varmare luft som återvänder.

Maria Augutis, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Vädret i Sydsverige Onsdag: Rejält blåsigt med västliga vindar och hårda vindbyar, framför allt längs Skånekusten och kring Hanöbukten. Flera skurar kan dyka upp under dagen, främst i mellersta och norra Skåne, samt västa Småland. Bättre chans till uppehåll i Blekinge och östra Småland.

Torsdag: Nytt regnområde kommer in västerifrån. Skåne, Blekinge och östra Småland få en hel del skurar. Något svalare med temperaturer som högst upp mot 20 grader, men mellan varven kommer solen fram.

Fredag: Också lite svalare temperaturer, mellan 15 och 20 grader. Fortfarande ostadigt väder med risk för skurar.

Lördag: Ser ut att falla lite större mängder regn än de tidigare dagarna, i Skåne, Blekinge, Halland. Blåsigt och temperaturer mellan 15 och 20 grader. Källa: Storm Visa mer Visa mindre

Välbehövligt med regn

Förra veckans högsommartemperaturer ser inte ut att återvända under de närmaste tio dagarna, men förmodligen stiger temperaturen i mitten av nästa vecka.

– Det ser ut att bli mer stabilt, med färre skurar och om vi har tur, också soligare, säger Maria Augutis – som framhäver att regnet som nu ska falla är efterlängtat.

– Det har varit väldigt stor brandrisk runtom i landet och även om det kanske inte är jättekul för alla semesterfirare så behövs det. Dessutom har det varit riktigt höga nivåer av gräspollen, vilket också kommer dämpas under veckan. Så det finns lite bra nyheter!

Mest chans till sol de närmaste dagarna finns i östra delarna av Blekinge och Småland. Där kan temperaturen nå över 20 grader de stunder solen ligger på.

På torsdag kommer ett nytt regnområde in västerifrån.

– Det är fortfarande lite osäkert exakt var det kommer hamna. Men under sommaren är det sällan ihållande regn, utan vi får mer se lokala skurar som kommer och går. Mellan varven kan solen dyka upp, men det ser ut som att de flesta i södra delarna av landet kommer få se en hel del skurar på torsdag. Det blir också något svalare med temperaturer som högst upp mot 20 grader.

