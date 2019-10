D-vitaminbrist under hösten – då behöver DU ta tillskott

D-vitamin är ett av de vitaminer som kroppen själv kan bilda – men bara när vi får solljus på oss. Det betyder att kosten blir väldigt viktig under hösten och vintern när dagarna är korta och vi är mer inbyltade i kläder.

Bra källor för D-vitamin är fisk, ägg och mjölk.

Men många väljer också att ta kosttillskott för att höja nivån av D-vitamin. Intresset för tillskottet ökar vid den här tiden på året, samtidigt som försäljningen numera är stark året om.

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder samt är viktigt för immunsystemet. Det motverkar benskörhet, en vanlig åkomma hos många svenskar.

Yngre kvinnor har lägre nivå

En procent av svenskarna har D-vitaminbrist i medicinsk mening, och det beror oftast på tidigare sjukdom och förekommer hos personer som gjort ingrepp i mage och tarmar. Men runt 30 procent av svenskarna har ”insufficiens”, alltså sänkt nivå av D-vitamin.

Mats Humble, överläkare och psykiatriker, är en av de experter som menar att D-vitaminets betydelse är underskattat i Sverige.

– Det är det i stort sett ingen som kommer upp rekommenderad nivå på vintern om man ser på befolkningsnivå. Det är bara äldre män som kommer upp i högre nivåer, men äldre rekommenderas ju en ännu högre dos. Yngre, speciellt kvinnor, ligger sämre till, har han tidigare sagt till Expressens Hälsoliv.

Han menar att ett tillskott under de mörka månaderna kan vara bra för alla.

– Mycket talar för att alla kan ta tillskott på vinterhalvåret. Fast jag kan hålla med livsmedelsverket om att man inte kan gå ut med rekommendationer om tillskott till hela befolkningen eftersom det inte finns tillräcklig forskning för det. Men ett tillskott kan vara bra för dig som vill optimera din hälsa. Tillhör du någon av riskgrupperna kan det också vara en bra idé att äta tillskott, har han tidigare sagt till Expressens Hälsoliv.

D-vitamin hjälper immunförsvaret

Apoteket rekommenderar tillskottet för vissa grupper.

– D-vitamin rekommenderas särskilt till barn och vuxna som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel (mejeriprodukter), samt till äldre och personer som inte vistas ute och får direkt exponering av solljus under sommarhalvåret, säger Apotekets kvalitets- och ingrediensexpert Winta Woldai.

Många menar att D-vitamin piggar upp när mörkret och brist på solljus gör oss trötta. Stämmer detta?

– Det går inte riktigt att säga så. I och med att D-vitamin hjälper immunsystemets normala funktion så kan det ändå vara så att vissa personer upplever att de blir piggare av tillskottet under det mörka halvåret då kroppen inte kan bilda lika mycket D-vitamin på egen hand, säger Winta Woldai.

67 procent av de vuxna och 93 procent av barnen ligger under det genomsnittliga behovet av D-vitamin, enligt Livsmedelsverkets beräkningar 2018.

Livsmedelsverket råder vissa grupper att ta D-vitamintillskott:

Vegetarianer, allergiker och andra som av olika anledningar inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade livsmedel.

Alla som undviker solexponering.

I Sverige får alla barn under två år D-vitamindroppar. Livsmedelsverket rekommenderar att tillskottet tas under vinterhalvåret. Man kan göra uppehåll mellan maj och augusti, men det går också bra att ta under hela året, enligt myndigheten.

30 procent har för låg nivå av D-vitamin

Kerstin Landin-Wilhelmsen, professor och överläkare på Sahlgrenska, menar däremot att det finns en övertro på D-vitamintillskott.

– Vi har det som kallas ”insufficiens”, och där ligger 30 procent av befolkningen. Men de flesta märker inte av det, och att gå ut med provtagning är väldigt dyrt.

– Visst är vi beroende av ljuset. Men det finns inga studier som säger att D-vitamin hjälper mot depression.

Extremt höga halter av D-vitamin kan leda till njursvikt. Om man tar vanligt kosttillskott ligger halterna betydligt under denna nivå. Rekommenderat intag per dag är mellan 10 och 20 mikrogram.

