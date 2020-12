Det senaste dygnet har antalet coronasmittade på iva ökat från 38 till 40, vilket är fler än någonsin tidigare.

Totalt ha vårdbehovet dock minskat från 422 till 421 under samma dygn.

Men coronasmittan ser inte ut att avta i Skåne.

Under det senaste dygnet har ytterligare 1984 covidfall rapporterats och om man kollar på genomsnittligt antal fall per dygn under en vecka har det aldrig varit så många nya fall som nu. I genomsnitt rapporteras nu 1439 fall per dygn.

För bara två dagar sedan låg samma siffra på 1237.

Se mer: Regiondirektören: ”Det är inte nu vi klättrar upp och byter glödlampa”