I mitten av mars stängde danska statsministern Mette Frederiksen landets gränser.

Många jublade när danska myndigheter under början av veckan meddelade att gränsen skulle öppnas för folkbokförda i Skåne, Blekinge och Halland.

Men under torsdagen, när danskarna skulle meddela hur gränsöppningen skulle gå till, lät det plötsligt helt annorlunda. Sydsvenskar som vill resa in till Danmark krävs på dokumentation som visar var de bor, samt ett negativt covid-19-test som är max 72 timmar gammalt.

Anledningen till den plötsliga svängningen är att kurvan med antalet konstaterade covid-19-fall i Skåne har ökat under de senaste veckorna.

Framför allt kan man se att allt fler barn och unga har konstaterats smittade.

– Viruset tar inte hänsyn till ålder utan kan drabba alla. Vi vet att yngre personer oftast får mildare symtom, men de kan smitta äldre som däremot kan bli rejält sjuka och i värsta fall behöva sjukhusvård, säger smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande.

”En brokig situation”

När de danska myndigheterna gav okej för svenskar folkbokförda i Skåne att resa in i landet grundade de sina siffror på statistik från vecka 23 då det konstaterades 18,3 fall per 100 000 invånare i Skåne, alltså under den gräns som danskarna dragit vid 20 fall per 100 000 invånare. Men siffran har ökat dramatiskt och under vecka 25 konstaterades 30,4 fall per 100 000 invånare.

– De nya reglerna visar att både Danmark och de flesta delarna av Europa har ett betydligt bättre läge än vad vi vågade hoppas bara för en kort tid sedan, säger Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod.

– Men samtidigt visar de också hur brokig situationen fortfarande är, det finns fortfarande områden med ett stort antal nya smittade. Europa har inte tagit sig ur corona-krisen ännu.

Region Skånes förklaring till ökningen av antalet fall är att man har börjat testa i betydligt större utsträckning än tidigare.

– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig framöver är svårt att säga, säger Eva Melander.

Svenska besvikelsen

Hur länge ska det då vara så här? Minst en vecka i alla fall. Varje torsdag klockan 16 kommer det danska utrikesdepartementet uppdatera sin lista över godkända länder. Och för Sverige räknar de regioner. I nuläget är Västerbotten den enda regionen i landet med under 20 konstaterade fall per 100 000 invånare.

I Sverige har många reagerat starkt på beskedet från de danska myndigheterna. Henrik Fritzon (S) är oppositionsråd i region Skåne. Han föreslår nu stationer vid gränsen där svenskar kan låta sig coronatestas.

– Det finns ju tester som ger resultat på tio minuter, då skulle man kunna sätta upp teststationer vid gränserna, säger han till P4 Malmöhus.

Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) är besviken på beskedet från Danmark.

– Vi kommer att accelerera dialogen om vi märker att det finns ett behov av det och om vi behöver förfina de här måtten och talen som man gör bedömningar utifrån.

Smittokurvan som stängde gränsen VECKA 23 Konstaterade fall: 252 Konstaterade fall per 100 000 invånare: 18,3 - - - Antal testade: 3857 Konstaterade fall per antalet testade: 6,5 procent. VECKA 24 Konstaterade fall: 305 Konstaterade fall per 100 000 invånare: 22,1 - - - Antal testade: 4762 Konstaterade fall per antalet testade: 6,4 procent VECKA 25 Konstaterade fall: 419 Konstaterade fall per 100 000 invånare: 30,4 - - - Antal testade: 5173 Konstaterade fall per antalet testade: 8,1 procent Visa mer Visa mindre

