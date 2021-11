Coronautbrott på skola: ”Främst förskoleklassen”

Redan under förra veckan märkte Emanuelskolan i Sjöbo kommun av en ökning av antalet barn som var frånvarande, skriver SkD.

Under slutet av denna vecka har läget dock eskalerat, berättar rektorn Emelie Strand. Sammanlagt 17 elever konstaterades smittade med coronaviruset under torsdagen och ytterligare ett smittofall konstaterades under fredagen.

– Det är främst förskoleklassen men vi har även några smittade i andra klasser på lågstadiet och mellanstadiet, säger Emelie Strand till SkD och fortsätter:

Julavslutningen ställs in

– Vi har även fått information om att det är några vårdnadshavare som är smittade.

På grund av det rådande coronautbrottet har Emanuelskolan vidtagit olika åtgärder. Bland annat måste alla klasser stanna i sina klassrum och har i stort sett endast en lärare, skriver SkD.

Även luciafirandet och skolans julavslutning i kyrkan kan komma att behöva ställas in.

