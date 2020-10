Coronautbrott på flera äldreboenden i Malmö

I slutet av veckan var knappt tjugo personer smittade på äldreboenden i Malmö, skriver Sydsvenskan.

På Rönnens vårdboende vid Värnhem i Malmö har man drabbats av ett större utbrott, där är sju personer smittade.

– Smittspårning är påbörjad och vi har vidtagit en mängd olika åtgärder för att stoppa smittan. De som bor på avdelningen får nu sin vård inne i sina lägenheter och vår personal bär skyddsutrustning. Det är jätteviktigt, vi behöver stoppa smittan när den kommit in på ett boende, säger Helen Martinsson, avdelningschef för särskilda boenden i Malmö stad, till tidningen.

Svårt veta hur smittan kom in

Den 1 oktober slopades förbuden mot besökare på äldreboenden i Sverige. Men Helen Martinsson tror inte de nämnda utbrotten kan härledas till att anhöriga nu får komma på besök. På ett av boendena började utbrottet tidigare än så.

– Det är så klart svårt att veta hur smittan har kommit in, men eftersom vi fick in smitta även under våren när det var besöksförbud, så kan det lika gärna kommit via personalen. Det är snarare att vi har en ökning i det skånska samhället i stort och vi rör oss alla ute i det, säger Helen Martinsson till Sydsvenskan.

Trots utbrotten har inte dörrarna stängts för besökare. Det finns det inget lagligt stöd för att göra, säger Helen Martinsson.

Ökad samhällsspridning

Spridningen av covid-19 ökar i region Skåne. Den senaste veckan har antalet positiva fall ökat från i genomsnitt 50 positiva per dag till 60.

Men främst gäller ökningen personer mellan 20 och 59 år. Även antalet smittade över 70 ökar dock, den senaste veckan från cirka 20 per vecka till 30.

– Vi har en ökad samhällsspridning men den har hittills inte lett till fler inlagda patienter. Majoriteten av fallen har ganska milda symtom men ökningen ute i samhället är oroande. Vi måste verkligen hjälpas åt att hålla avstånd och avstå från större sociala sammanhang, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, i ett pressmeddelande.

Under fredagen låg tolv patienter inlagda med covid-19, varav två vårdades på intensivvårdsavdelning.